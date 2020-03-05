В Швейцарии зафиксировали первую смерть от коронавируса

В Швейцарии зафиксировали первую смерть от последствий коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. Об этом в четверг, 5 марта, сообщает Swissinfo.

Умерла 74-летняя женщина, находившаяся с 3 марта на лечении в больнице кантона Во, уточняет RT.

По данным Федерального управления общественного здравоохранения (FOPH), в настоящее время в Швейцарии подтверждено 58 случаев заражения коронавирусом. Диагностику на коронавирус прошли в стране 2670 человек. Результаты анализов этих людей оказались отрицательными, пишет REGNUM.

Вспышка нового коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего тяжелую пневмонию COVID-2019, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Позже болезнь распространилась в 79 странах. По данным на 5 марта 2020 года, коронавирус был обнаружен у более 95 тыс. человек по всему миру.

Наибольшая часть заболевших (80 409) приходится на Китай, за его пределами выявлено 14 627 случаев заболевания COVID-2019, за последние сутки их стало больше почти на 2,3 тыс.