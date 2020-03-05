Число зараженных новым типом коронавируса в мире превысило 95 тыс. человек

Число заразившихся новым коронавирусом SARS-CoV-2 в мире достигло 95 036 человек. Об этом в четверг, 5 марта, сообщает Thairfx.

Наибольшая часть заболевших (80 409) приходится на Китай, за его пределами выявлено 14 627 случаев заболевания COVID-2019, за последние сутки их стало больше почти на 2,3 тыс.

За минувшие 24 часа в Китае зафиксирован 31 случай смерти от коронавируса и 139 новых зараженных.

Число жертв коронавируса вне материковой части Китая увеличилось за сутки со 194 до 271 человека: 107 погибших в Италии, 92 — в Иране, 35 — в Южной Корее, 12 — в Японии (из них шестеро — пассажиры круизного лайнера Diamond Princess), 11 — в США, четыре — во Франции, по одному случаю летального исхода зафиксированы в Таиланде, Испании, Австралии, Великобритании, Эквадоре, на Тайване и Филиппинах, Сан-Марино.

По числу инфицированных лидирует Южная Корея, где на данный момент зарегистрировано 5766 заболевших. В стране за 24 часа было зафиксировано 438 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, 35 случаев окончились летальным исходом.

Как отмечают власти страны, более 60% диагностированных случаев коронавируса связаны с религиозной сектой Shincheonji в городе Тэгу, где было выявлено 320 из 438 новых случаев заболевания.

В Италии обнаружено 3089 тыс. больных, в Иране — 2922 тыс., на территории Японии — 1001, из них 706 были пассажирами и членами экипажа карантинного лайнера Diamond Princess.

Во Франции выявлены 285 больных, в Германии — 240, Испании — 151, Сингапуре — 112, Великобритании — 85, США — 80, Кувейте — 56, Малайзии — 50, Бахрейне — 49, Таиланде — 43, на Тайване — 42, в Австралии — 41, Швейцарии — 37, Канаде — 30, Норвегии — 33, Швеции — 32, Канаде — 30, Индии — 28, Австрии — 27, ОАЭ — 27, Ираке — 26, Нидерландах — 24, Бельгии — 23, Исландии и Вьетнаме — по 16, Ливане — 13, Омане — 12, Сан-Марино, Макао и Израиле — по 10.

Менее 10 случаев заражения зарегистрированы еще в 47 странах мира.

По данным Роспотребнадзора, всего в России зарегистрировано шесть случаев коронавируса: четыре — у россиян и два — у граждан Китая. Китайцы уже вылечились, их выписали из больниц в середине февраля. Трое граждан России заразились вирусом на круизном лайнере Diamond Princess у берегов Японии, еще один — москвич, приехавший из Италии в конце февраля.

Эпидемия коронавируса началась в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Вирус SARS-CoV-2 является возбудителем тяжелой пневмонии, получившей название COVID-2019. Инфекция быстро распространилась на другие страны.