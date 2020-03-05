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Излечившийся от коронавируса пациент скончался после повторного заражения

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Фото: Global Look Press/Xiao Yijiu
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Житель китайского Уханя, вылечившийся от коронавируса, скончался после повторного заражения. Об этом в четверг, 5 марта, сообщила газета South China Morning Post.

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36-летний Ли Лян попал в больницу 12 февраля. В конце месяца его признали здоровым и выписали с условием отбывания двухнедельного карантина дома, но через два дня мужчине снова стало плохо. 2 марта его снова увезли в больницу. В тот же день он умер.

В качестве причины смерти в документах указан отказ легких и непроходимость дыхательных путей, передает «Газета.Ру».

4 марта уханьская больница «Фанцан» сообщила, что пациенты, у которых после выписки снова появились симптомы, повторно госпитализированы. Перед выпиской больных будут проверять на наличие антител к коронавирусу, передает ТАСС.

Эпидемия коронавируса началась в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Вирус SARS-CoV-2 является возбудителем тяжелой пневмонии, получившей название COVID-2019. Инфекция быстро распространилась на другие страны. По данным на 5 марта, число заразившихся в мире превысило 96 тыс. человек. Число летальных исходов —3 308, выздоровели почти 54 тыс. человек.

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