Сотрудник РФС подтвердил заболевание коронавирусом

Сотрудник Российского футбольного союза (РФС) Давид Беров чувствует себя хорошо несмотря на коронавирус, найденный в его слюне. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

«Да, вирус в третьем анализе у меня подтвердился. Его не было в крови, нашли в слюне. Как мне говорят, очень слабо виден, поэтому так долго сомневались», — написал он.

По словам Берова, у него есть только легкий кашель, и общее состояние его не беспокоит, передает телеканал «Звезда». «В моем случае долечивают легкий кашель, всё остальное у меня в порядке. Температуры давно уже нет. Общее самочувствие вполне нормальное», — отметил сотрудник РФС.

Он добавил, что пока анализы не покажут полное отсутствие вируса, его не выпустят из больницы. «А моих родных после трех удачно сданных анализов уже отпускают. Я спокоен, это небольшая проблема, которая сама собой скоро разрешится», — уточнил Беров.

Ранее сообщалось, что в Москве один из матчей был перенесен из-за подозрения на коронавирус у одного из игроков. Им оказался сотрудник РФС Давид Беров.

Вспышка нового коронавируса (SARS-CoV-2), вызывающего тяжелую пневмонию COVID-2019, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Позже болезнь распространилась в 79 странах. По данным на 5 марта 2020 года, коронавирус был обнаружен у более 96 тыс. человек по всему миру.

Наибольшая часть заболевших (80 409) приходится на Китай, за его пределами выявлено 14 627 случаев заболевания COVID-2019, за последние сутки их стало больше почти на 2,3 тыс.