Вооружены и безопасны: как ЕС готовится к эпидемии коронавируса

Политики отказываются от рукопожатий, закрывается штаб-квартира ООН в Женеве, одна за другой отменяются международные выставки — так европейские страны реагируют на эпидемию коронавируса . Очевидцы рассказали «Известиям», как с полок крупных супермаркетов сметают предметы гигиены и крупу. Министерства здравоохранения Швейцарии, Германии и Австрии по-разному оценивают уровень опасности, но одинаково уверены, что способны защитить своих граждан от COVID-19. На какие меры готовы пойти власти европейских государств, чтобы остановить распространение вируса, читайте в материале «Известий».

Германия наготове

После того как Италия официально превратилась в эпицентр распространения коронавируса, граждане других европейских стран откровенно запаниковали. Их беспокойство сразу же отразилось на полках супермаркетов.

— Уже неделю в магазинах отсутствуют антисептики для рук, бесследно пропали маски, — рассказала «Известиям» сотрудница крупного немецкого СМИ в Бонне Владлена.

кор Фото: REUTERS/Charles Platiau

Как раз в Северном Рейне-Вестфалии, где расположен этот город, произошла вспышка коронавируса. Незадолго до Мюнхенской конференции китайский недуг настиг Баварию, но там эпидемия не дошла до критических масштабов. В то время как в Северном Рейне-Вестфалии заболели уже 175 жителей. Как отметила Владлена, в тот же вечер, когда стало известно о первом случае заболевания, в магазинах начали массово раскупать продукты с долгим сроком хранения. Сейчас значительно меньшее количество людей пользуется общественным транспортом.

— Если у одного из сотрудников компании обнаруживают вирус, здание офиса сразу же закрывают на двухнедельный карантин, вводят удаленный режим работы, — подчеркнула собеседница «Известий».

Всего в Германии на 5 марта зафиксировано 349 случаев заражения COVID-19, за каждым из пациентов внимательно следят медики. Отчет о состоянии больных и общие рекомендации для всех граждан присылают представители федерального института Германии по изучению инфекционных заболеваний и непереносимых болезней Robert Koch Institut.

— Граждане ежедневно получают советы по разным каналам о гигиене для рук и «этикете чихания», — заявили «Известиям» в пресс-службе Федерального центра санитарного просвещения Германии.

4 марта министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил, что «ситуация с распространением коронавируса достигла масштаба пандемии» . Однако, несмотря на растущее число заболевших, в правительстве пока не прибегают к радикальным мерам. На пресс-конференции Шпан заявил о том, что в Германии не планируют закрыть границы и прекратить прямые рейсы из Китая.

— ВОЗ до сих пор не давала никаких рекомендаций по ограничениям на поездки, — отметил в разговоре с «Известиями» пресс-секретарь минздрава ФРГ.

При этом с января на рейсах немецких авиакомпаний ввели строгие правила: путешествующие из опасных с точки зрения распространения коронавируса регионов (Иран, Южная Корея, Япония, Италия) обязаны предоставить специальные «карты» с информацией об их планах на следующие 30 дней. Авиакомпании передают их в отделения здравоохранения.

кор Фото: Global Look Press/Piaggesi/Fotogramma/Ropi

— Уровень опасности для здоровья населения в настоящее время оценивается как «умеренный», однако в Германии следует ожидать новых вспышек и инфекционных цепей, — отметил представитель немецкого минздрава.

В ФРГ тем не менее даже не ввели «режим градусников» в школах. В RKI отметили, что проверка температуры не является действенным способом выявления коронавируса.

— Невозможно определить с помощью градусника наличие вируса у пациента, так как повышенная температура не является первым симптомом, — заявила «Известиям» официальный представитель института Сузанна Глазмахер.

Чрезмерные меры

2 марта минздрав Швейцарии выпустил дополнительные рекомендации по соблюдению гигиены в связи с распространением коронавируса. Политикам посоветовали не просто тщательно мыть руки, но и отказаться от рукопожатий . Неизвестно, совпадение это или нет, но в тот же день глава МВД Германии Хорст Зеехофер и проигнорировал дружелюбие Ангелы Меркель во время встречи в Берлине. Канцлер отнеслась к ситуации с юмором. Однако, как отмечают опрошенные «Известиями» очевидцы, самих женевцев подобные правила вовсе не радуют.

— По местному радио шутят, что вежливость швейцарцев не позволяет им не поздороваться за руку с коллегой или трижды не поцеловать в щеку близкого друга, — рассказала студентка по обмену Женевского университета Виктория Корнеева.

кор Ангела Меркель и Хорст Зеехофер, 2 марта 2020 года Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke

Согласно официальной публикации на сайте минздрава Швейцарии, кашлять и чихать можно только в платок или в крайнем случае «в рукав». Использованные салфетки рекомендовано выбрасывать в закрытую урну. Также в ведомстве подчеркнули, что при обнаружении соответствующих симптомов необходимо сначала звонить в медицинские службы и только по просьбе специалиста непосредственно приезжать в больницу.

— Швейцария готова к эпидемии, конфедерация и кантоны тесно сотрудничают и проводят регулярные мероприятия, — заявили «Известиям» в пресс-службе министерства здравоохранения.

5 марта Швейцария объявила о первом случае смерти от коронавируса. Число больных достигло 58. Вспышка произошла в кантоне Тичино, граничащем как раз с европейским эпицентром китайского недуга — Италией.

Без паники

В Австрии, с которой граничат Германия, Швейцария и Италия, тем не менее атмосфера поспокойнее. Пока в стране зафиксировано 37 случаев заболевания коронавирусом. Министр здравоохранения Рудольф Аншобер подчеркнул, что в настоящее время абсолютно нет причин для волнений, но общая ситуация требует огромного внимания и совместной работы ответственных международных органов.

— Наиболее эффективные меры защиты от заражения коронавирусом такие же, как в обычный сезон гриппа, — отметил в беседе с «Известиями» представитель пресс-службы минздрава Австрии.

кор Социально-медицинский центр Кайзер Франц-Йозеф-Спитал является первой больницей в Вене для пациентов, инфицированных коронавирусом COVID-19 Фото: TAСС/imago images

Два первых австрийских больных коронавирусом уже вылечились и через 10 дней они смогут покинуть клинику. В министерстве здравоохранения Австрии отметили, что власти хорошо подготовлены. При обнаружении инфекции принимаются соответствующие меры, в том числе изоляция больного и круга его общения. Сотрудникам удается быстро выяснить, где находился больной в последнее время, и предотвратить распространение заболевания.

— Все меры направлены на то, чтобы как можно меньше людей в Австрии были заражены патогеном, следующие недели покажут, насколько они эффективны, — подчеркнул пресс-секретарь минздрава Австрии.

Что касается ситуации с закрытием границ, в конце февраля Вена заявила, что будет препятствовать проникновению людей с коронавирусом на территорию страны . Об ужесточении контроля заявил канцлер Австрии Себастьян Курц после инцидента, который произошел в ночь на 23 февраля. Два пассажира поезда, следовавшего из Венеции в Мюнхен, вызвали подозрение. Тогда части Северной Италии были закрыты в связи с резким ростом числа заразившихся. Австрия приняла решение закрыть железнодорожное сообщение. Поезд стоял, пока анализы обоих граждан не показали отрицательный результат. Теперь австрийские соседи должны соблюдать систему оповещения и предоставлять информацию о «подозрительных» пассажирах.

Вход воспрещен

4 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ о закрытии до середины марта всех учебных заведений. Кроме того, правительство рассматривает возможность на время прекратить работу театров и кино.

В Швейцарии еще в конце февраля федеральный совет классифицировал ситуацию как «особую» в соответствии с законом об эпидемиях. В связи с такой оценкой правительство запретило крупные мероприятия с участием более 1 тыс. человек вплоть до 15 марта. Впервые отменили выставку швейцарских часов в Базеле, которая проходила даже в годы мировых войн. Не стали рисковать и организаторы Женевского автосалона. Отделение ООН в Швейцарии также приостановило свою работу.

— Следует внимательно следить за тем, как развивается ситуация, в рамках закона об эпидемии можно отменять выставки и собрания, уже существуют рекомендации по оценке риска, — заявили «Известиям» в пресс-службе минздрава Австрии.

кор Пустая аудитория университета Милана Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Что касается общественных мероприятий в Германии, от правительства пока не последовало требований их отменить, решение принимается непосредственно местными властями.

— Крупные события в Баден-Вюртемберге до сих пор не отменены правительством, за это несут ответственность местные органы здравоохранения, — рассказали «Известиям» в пресс-службе министерства здравоохранения федеральной земли. Между тем здесь уже 65 заболевших.