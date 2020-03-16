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Личное отсутствие: онлайн-продажи продуктов резко выросли на фоне эпидемии

Россияне начали избегать общественных мест и более активно закупаться в интернете
Фото: Depositphotos
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Личное отсутствие: онлайн-продажи продуктов резко выросли на фоне эпидемии
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2020-03-13 12:49:04
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На фоне распространения коронавируса онлайн-торговля в России набирает обороты. Больше всего по итогам февраля выросли продажи продуктов питания — на четверть в денежном выражении. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета по торговле «Деловой России» Алексей Федоров. Тенденцию подтвердили крупнейшие онлайн-ритейлеры. По их словам, вдвое увеличился спрос на консервы, более чем в полтора раза — на бакалею. Кроме того, россияне активно покупают товары для домашнего досуга — игры и подписки на онлайн-кинотеатры.

Вирус подстегнул

Россияне резко увеличили онлайн-покупки продуктов питания на фоне развития ситуации с коронавирусом. По итогам февраля 2020-го это направление торговли стало самым быстрорастущим — выручка магазинов поднялась на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По словам Алексея Федорова, в тройку лидеров по динамике также вошли категории «онлайн-образование» (+20%) и «корма для животных» (+15%).

— Коронавирус стал очередным толчком интереса к онлайн-покупкам продуктов питания, поскольку сейчас многие стараются избегать общественных мест, — сказал Алексей Федоров.

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Гречка
Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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По его словам, россияне традиционно остро реагируют на риск — пусть даже теоретический — продуктового дефицита, именно поэтому почти в каждом доме можно найти 5 кг гречки на черный день. При этом через интернет покупать большие объемы проще.

В 2019 году объем российского рынка онлайн-торговли в денежном выражении составил $16,3 млрд (+58% к 2018 году). Количество заказов составило 375 млн штук (+66%) при снижении среднего чека на 12% — до 2,6 тыс. рублей, следует из данных Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ).

Президент НАДТ Александр Иванов сказал «Известиям», что сейчас на долю продуктов питания в российском онлайне приходится меньше 3% от общих продаж. При этом в 2019 году ежемесячный рост составлял не более 5%. По его словам, ситуация с коронавирусом действительно влияет на потребителей — эксперт привел в пример Италию, где количество заказов в онлайн-магазинах увеличилось втрое.

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Продукты
Фото: Depositphotos
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Глава Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов сказал «Известиям», что продажи продуктов питания —действительно одна из самых динамично развивающихся категорий. Сейчас онлайн-сегмент позволяет покупателю лишний раз не появляться в местах массового скопления и меньше контактировать с людьми, отметил он.

Российские регионы из-за угрозы коронавируса вводят режимы повышенной готовности. Люди, которые возвращаются из стран с опасной эпидемиологической обстановкой, должны пройти двухнедельный домашний карантин. А в Московской области власти рекомендовали компаниям по возможности переводить сотрудников на дистанционный режим работы. Некоторые организации, в том числе в столице, уже начали вводить удаленку.

Запасы на будущее

В пресс-службе Ozon «Известиям» подтвердили, что фиксируют ускорение продаж даже сверх фактора праздников 23 февраля и 8 марта. Обычно именно они всегда влияют на объемы реализации в I квартале и непосредственно в начале марта.

— Очевидно, что многие люди стараются сократить посещение общественных мест, в том числе торговых центров и магазинов, что сказывается на популярности интернет-покупок и на составе заказов. Помимо высокого спроса на средства личной гигиены, например, антисептические гели, сейчас мы видим рост и по товарам для домашнего досуга, — сказали в компании.

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Настольная игра
Фото: Depositphotos
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По данным интернет-магазина, с начала года продажи подписок на игры и онлайн-кинотеатры увеличились на 211%, настольных игр — на 80%. Россияне в целом стали делать более объемные покупки — например, год назад в типичном заказе было 4–5 товаров, а сейчас — 7–8, подчеркнули в Ozon. Более того, за последнюю неделю (с 9 марта) покупатели на 20% чаще начали выбирать доставку до двери — особенно это характерно для Москвы. Более популярными стали и постаматы как способ бесконтактного получения заказов.

Коммерческий директор «Утконос онлайн» Михаил Толоконников сказал «Известиям», что в компании тоже в этом году фиксируют рост количества заказов продуктов питания. Начиная с конца февраля спрос на товары с длительным сроком хранения увеличивается быстрее, чем на другие категории. Поэтому есть основания полагать, что покупатели действительно стали использовать услугу доставки продуктов более интенсивно, чем раньше, подчеркнул он.

По данным «Утконос онлайн», за последнюю неделю февраля — первую неделю марта 2020-го рост продаж в категории бакалея составил 87,7% в натуральном выражении в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. По консервам он достиг 99,3%. Вместе с тем, как подчеркнули в компании, увеличился спрос и на свежую продукцию, например, овощи, фрукты, зелень, грибы (+50,7%). Топ-5 популярных товаров в заказе не меняется год к году. К ним относятся картофель, бананы, сахар, молоко и яйца.

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Доставка
Фото: Depositphotos

В «Азбуке вкуса» пока не зафиксировали резкого роста продаж продуктов питания, правда, отметили увеличение спроса на предметы гигиены.

В X5 retail group («Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») считают, что на рост количества онлайн-заказов в зимний период и в течение года влияет множество факторов, в том числе погода, ситуация на дорогах и другие.

В Минпромторге на запрос «Известий» на момент публикации не ответили.

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