Новое измерение: спрос на тепловизоры вырос в сто раз

Российские компании не успевают производить инфракрасные термометры и тепловизоры, спрос на которые вырос из-за распространения нового коронавируса. Это диагностическое оборудование сегодня востребовано на вокзалах, в аэропортах, торговых центрах и других общественных местах. Однако быстро нарастить производство сложно — компоненты для него закупались в Китае, а с поставками из КНР сейчас проблемы. В России работают над созданием полностью отечественных приборов, первый из них может быть готов в ближайшие недели.

Склады опустели

В связи с опасностью распространения коронавируса в России взлетел спрос на тепловизоры — оборудование, с помощью которого можно быстро и точно измерить температуру тела человека на расстоянии.

— Раньше мы получали один запрос на тепловизор в день, а теперь около сотни. К нам обращаются самые разные учреждения: аэропорты, предприятия и т.д. Чтобы выполнить все заказы, нам потребуется увеличить производство в 200 раз. Это нереально , — рассказал «Известиям» Виктор Васильев, заместитель коммерческого директора компании «Техно-Ас», которая почти 30 лет производит это оборудование.

По его словам, до недавнего времени медицинские тепловизоры были мало востребованы — во всем мире они составляли примерно 1% от всех существующих устройств по дистанционному измерению температуры. Теперь же, когда спрос на них взлетел, производителям пришлось срочно переоборудовать в медицинские даже общетехнические приборы.

— За последние три недели мы распродали практически все складские запасы. Из-за коронавируса в Китае нельзя заказать новую партию. Распродаем то, что осталось в наличии , — поделился Ярослав Пащенко, менеджер отдела продаж ООО «Русгеоком» (компании, торгующей таким оборудованием).

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Как пояснили «Известиям» в Минпромторге, ключевыми производителями тепловизионных приборов в России сегодня являются Новосибирский приборостроительный завод, Красногорский завод им. С.А. Зверева, Вологодский оптико-механический завод, компании «Астрон», «Фортуна», НПК «Фотоника», «ВВС-Тепловизор», НПО «АМБ» и другие.

— Проблема заключается в том, что тепловизоры предприятиям нужны здесь и сейчас. Но на складах у нас их нет, — сообщили «Известиям» в «ВВС-Тепловизор». — Обычно это оборудование не пользуется спросом. В прошлом году мы получили только один заказ на его изготовление. На создание прибора уходит минимум месяц. А сейчас, когда спрос вырос в разы, мы не знаем, брать заказ в работу или нет. Когда мы закончим собирать оборудование, оно уже может не понадобиться и останется невостребованным.

В НПО «АМБ» уточнили, что их тепловизоры были созданы для обнаружения человека или животного на большом расстоянии — до 10 км. Но переоборудовать его для выявления больных коронавирусом вполне реально, добавили в компании. Правда, это займет время. Сложность заключается в том, что отечественные производители приборов используют преимущественно импортные компоненты.

— Мы очень зависим от китайского производства. В связи с санкциями компоненты закупаются в Китае, а не в Европе. В КНР не так много профильных компаний, и сейчас они завалены заказами. Приходится дольше ждать, — пояснил специалист по теплоизоляционным системам «ВВС-Тепловизор» Денис Пискунов.

Не по карману

В состав тепловизора входит оптический блок с модулем и видеокамерой, программное обеспечение и автоматизированное рабочее место оператора. Тепловизионный модуль позволяет менее чем за секунду бесконтактным методом с высокой точностью определить наличие повышенной температуры тела человека в зоне наблюдения. В этом случае изображение проходящего через пункт пропуска гражданина выводится на экран оператора и сопровождается сигналом тревоги.

Самый дешевый медицинский прибор стоит 850 тыс. рублей , отметил Виктор Васильев. Во многих компаниях, услышав такую сумму, кладут трубку. Средняя же стоимость тепловизора составляет примерно 1,5 млн рублей.

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— Сегодня представители автовокзала в Липецке, где обнаружили случаи коронавируса, приобрели оборудование и до сих пор находятся в шоке от его цены, — рассказал «Известиям» президент ассоциации «Развитие автовокзалов страны» Борис Лоран. — Причем, аппарат они покупали за средства области. Половина частных автовокзалов страны не в состоянии потратить такие деньги. Сейчас там думают, какие альтернативы можно использовать. Ответа на этот вопрос пока нет.

Организации, которые не могут осилить такую покупку, останавливают выбор на инфракрасных термометрах — они стоят примерно две тысячи рублей. Но в ряде интернет-магазинов, таких как Аптека.ру, Озон, Wildberries они уже недоступны для заказа.

Вырос спрос даже на строительные пирометры. Но, по словам экспертов, для измерения температуры у людей они не годятся.

— Пирометром можно, например, измерить тепло от батареи, но не температуру тела человека. Погрешность прибора в градусах в данном случае критична, — заявил Денис Пискунов.

Свой дешевле

Сегодня в России уже разрабатывают тепловизоры, состоящие полностью из отечественных комплектующих , рассказали «Известиям» в Минпромторге. В частности, этим занимается холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех».

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— Стоимость нашего прибора будет на 20% ниже зарубежных аналогов. Учитывая необходимость оперативного реагирования на распространение коронавирусной инфекции, работа над устройством может быть завершена в ближайшие недели , — сообщили «Известиям» в госкорпорации «Ростех».

Эксперты не сомневаются, что Россия имеет большой потенциал в производстве подобного оборудования. Как отметил Николай Иванов, руководитель объединения независимых экспертов, занимающихся тепловизионным анализом, основой прибора является матрица, которая реагирует на инфракрасные волны. Этот принцип используется во всех средствах наведения ракет. По мнению специалиста, у нас однозначно такие матрицы должны производиться как товар первой необходимости для военной отрасли.