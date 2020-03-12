Академик рассказал о профилактических мерах заражения коронавирусом

В качестве мер профилактики заражения новым коронавирусом SARS-CoV-2 необходимо принимать витамины А и Е и отказаться от поездок в другие страны. Об этом в четверг, 12 марта, заявил академик РАН, профессор Александр Чучалин.

«Эта болезнь вступила в фазу болезни группы путешествующих. Поэтому первое — лучше ограничить себя от поездки в те страны, где очень высокий уровень распространения», — цитирует его «РИА Новости».

Также Чучалин посоветовал уделить внимание гигиене слизистых верхних дыхательных путей. Для их укрепления он рекомендовал принимать витамины группы А и Е, поскольку они влияют на иммунитет слизистой.

Кроме того, академик отметил, что нужно носить маски в общественных местах, а также в транспорте и во время приема у врача. «Вирус больших размеров, поэтому маска его задерживает. Когда мы подходим к пациенту, мы надеваем респираторы, надеваем очки, потому что, как показали в Китае, вирус может внедряться через слизистую глаз», — констатировал Чучалин.

Профессор посчитал необходимым временно отказаться от рукопожатий и поцелуев, а также проводить влажную уборку помещений и тщательно мыть руки.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2 началась в китайском городе Ухань. Инфекция вызывает тяжелую пневмонию COVID-19. По последним данным число зараженных в мире достигло 124,5 тыс. человек в 118 странах, умерли 4607 человек.

В России заболели уже 28 человек. О последних восьми случаях заражения стало известно накануне вечером. Среди них один ребенок.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. Генеральный директор организации Теодор Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

Глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения Китая Чжун Наньшань заявил, что пандемия закончится в июне, если страны с тяжелой ситуацией по коронавирусу примут необходимые меры.