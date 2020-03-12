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Воробьев ввел в Подмосковье режим повышенной готовности из-за коронавируса

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Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев ввел в регионе режим повышенной готовности из-за коронавируса. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства в четверг, 12 марта.

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Новый режим начинает действовать с полуночи 13 марта. В области запрещены массовые мероприятия, число участников которых превышает 5 тыс. человек. Организаторам мероприятий с меньшим числом участников рекомендовано воздержаться от их проведения. Если они всё же будут проходить, необходимо уведомить региональное управление Роспотребнадзора.

Работодателям предписано содействовать работникам, вернувшимся из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, в организации режима самоизоляции. По требованию Роспотребнадзора они обязаны предоставлять данные о рабочих контактах заболевшего и обеспечить дезинфекцию помещения. Также им рекомендовано перевести сотрудников на удаленный режим.

5 марта аналогичный режим введен в Москве. Штаб по предупреждению завоза и распространения инфекции переведен на круглосуточный режим работы до особого распоряжения.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2 началась в китайском городе Ухане. Инфекция вызывает тяжелую пневмонию COVID-19. По данным ВОЗ, число зараженных в мире достигло 124,5 тыс. человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. В ближайшее время организация ожидает роста числа смертей в затронутых вирусом странах.

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