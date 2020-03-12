Первая смерть от коронавируса зарегистрирована в Азербайджане

В Азербайджане зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса. Об этом в четверг, 12 марта, сообщил оперативный штаб при правительстве страны.

Скончалась женщина, гражданка Азербайджана, недавно побывавшая в Иране. После возвращения ее отправили на карантин, но медики не смогли ее спасти, передает «РИА Новости».

Всего в стране зарегистрировано 15 инфицированных, в том числе один россиянин.

Ранее 12 марта первая смерть от коронавируса зафиксирована в Греции. Скончался 65-летний мужчина, у которого были проблемы со здоровьем. Всего в стране 99 случаев инфицирования, 95 заболевших — местные жители, четверо — иностранцы.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию COVID-19 в мире. В организации заявили, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

Вспышка вируса SARS-CoV-2 началась в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Инфекция вызывает тяжелую пневмонию COVID-19. По данным ВОЗ, число зараженных в мире превысило 124,5 тыс. человек в 118 странах, умерли 4607 человек. По состоянию на 12 марта по всему миру зафиксировано более 124 тыс. заболевших, умерли более 4600 человек. Всего о случаях COVID-19 сообщили 118 стран.