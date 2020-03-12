В Швеции назвали бессмысленным точный подсчет числа заболевших коронавирусом

Государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тингелл в четверг, 12 марта, заявил, что отслеживать точное число случаев заражения коронавирусом в стране на данный момент бессмысленно.

«Так всегда происходит в случае больших пандемий: реальное число заболевших значительно больше выявленных случаев. Невозможно и бессмысленно устанавливать точное число зараженных. В этом случае нужно использовать другие стратегии», — приводит его слова Sveriges Radio.

По словам Тингелла, на данный момент необходимо сконцентрироваться на защите наиболее уязвимых групп населения.

11 марта в Швеции зафиксировали первый летальный исход от заражения вирусом SARS-CoV-2, вызывающим пневмонию COVID-2019.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на сегодняшний день в стране зафиксировано 462 случая заражения коронавирусом.

11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19 в мире. В ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

Вспышка вируса SARS-CoV-2 началась в китайском Ухане. Инфекция вызывает тяжелую пневмонию COVID-19. По данным ВОЗ, число зараженных в мире превысило 124,5 тыс. человек в 118 странах, умерло 4607 человек.