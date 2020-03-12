Прямой эфир
Сюжет:

СПЧ ООН приостановит сессию в Женеве из-за коронавируса

0
Фото: REUTERS/Denis Balibouse
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Совет по правам человека ООН решил приостановить заседания 43-й сессии СПЧ в Женеве из-за объявления пандемии коронавируса, сообщает в четверг, 12 марта, «РИА Новости».

Масковые мероприятия: ограничения из-за COVID-19 становятся всё более масштабными
Как культура и спорт пострадали от коронавируса

«С решением Совета мы c 13 марта приостанавливаем 43-ю сессию Совета ООН по правам человека до последующих заявлений», — сказала председатель СПЧ ООН Элизабет Тихи-Фисслбергер.

Отмечается, что весенняя сессия СПЧ ООН начала работу 24 февраля и должна была продлиться до 20 марта.

Ранее в этот же день Китай объявил о прохождении пика эпидемии коронавируса.

11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19 в мире. В ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

Тогда же стало известно, что в России за последние сутки было выявлено восемь новых случаев заражения коронавирусом. Шесть пациентов — в Москве, двое — в Подмосковье. Среди заболевших — ребенок, у него нет симптомов, он носитель вируса.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Песков прокомментировал возможный запрет на въезд из стран ЕС
Главный эпидемиолог Китая назвал способ остановить COVID-19 к июню

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020