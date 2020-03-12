СПЧ ООН приостановит сессию в Женеве из-за коронавируса

Совет по правам человека ООН решил приостановить заседания 43-й сессии СПЧ в Женеве из-за объявления пандемии коронавируса, сообщает в четверг, 12 марта, «РИА Новости».

«С решением Совета мы c 13 марта приостанавливаем 43-ю сессию Совета ООН по правам человека до последующих заявлений», — сказала председатель СПЧ ООН Элизабет Тихи-Фисслбергер.

Отмечается, что весенняя сессия СПЧ ООН начала работу 24 февраля и должна была продлиться до 20 марта.

Ранее в этот же день Китай объявил о прохождении пика эпидемии коронавируса.

11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19 в мире. В ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

Тогда же стало известно, что в России за последние сутки было выявлено восемь новых случаев заражения коронавирусом. Шесть пациентов — в Москве, двое — в Подмосковье. Среди заболевших — ребенок, у него нет симптомов, он носитель вируса.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане.