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В России зарегистрировано восемь новых случаев коронавируса

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В России за сутки выявлено восемь новых случаев коронавируса. Шесть пациентов — в Москве, двое — в Подмосковье. Среди заболевших — ребенок, у него нет симптомов, он носитель вируса. Врачи определили круг лиц, с которыми общались больные. По данным расследования, все заболевшие посещали Италию.

С 13 марта РФ ограничит авиасообщение с Германией, Францией, Испанией. Будут частично сохранены лишь отдельные перелеты. До этого закрыли перелеты из КНР, Южной Кореи и Ирана. С Италией формально сообщение не ограничено.

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