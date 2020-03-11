Масковые мероприятия: ограничения из-за COVID-19 становятся всё более масштабными

Ограничения, связанные с угрозой коронавируса, набирают обороты. Указ мэра Москвы о запрете проведения в столице массовых мероприятий, в которых участвует более 5 тыс. человек, поставил под вопрос проведение стадионных шоу и спортивных состязаний. Другое распоряжение — о необходимости двухнедельной изоляции приехавших из Китая, Италии, Франции, Германии, США и некоторых других государств — ударило по гастролям ведущих отечественных коллективов. «Известия» проанализировали масштаб проблемы.

Show must go on

Классические концертные залы в Москве указ Сергея Собянина не затронул — их вместимость куда меньше. Иное дело — стадионные площадки и уличные мероприятия. В частности, будет отменен городской фестиваль «Крымская весна». Говорили, что, возможно, сорвется и выступление Тилля Линдеманна 15 марта на «ВТБ Арене» (вместимость — до 10 тыс.). Но в итоге организаторы нашли изящный выход: как сообщили «Известиям» в компании VolkovPRO, привозящей Lindemann, вместо одного шоу в тот же день состоятся два: в 15 и 19 часов, и на каждый концерт пустят меньше 5 тыс. человек .

— Для тех зрителей, кто сможет посетить концерт в 15:00, будет доступно бесплатное повышение категории билета, — пообещали организаторы. — Также приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности посетителей и сотрудников от распространения вирусов.

Хлеба без зрелищ Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Еще актуальнее проблема с карантином: предполагается, что любой артист, вернувшийся из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, обязан две недели сидеть дома, даже если никаких симптомов заболевания нет. Как следствие, пострадали активно гастролирующие звезды. Так, скрипач Вадим Репин только что вернулся с выступлений в рамках «Русских сезонов» во Франции и, по его словам, сейчас «по возможности» проходит карантин. Ситуация угрожает и его Транссибирскому фестивалю, который стартует уже в этом месяце.

— Совместно с музыкантами, которые действительно находятся в зоне риска, мы приняли решение, что лучше им не прилетать в первую очередь из-за двухнедельного карантина, во вторую — чтобы они с собой что-нибудь не привезли, — рассказал «Известиям» Вадим Репин. — Безусловно, коронавирус вносит свои коррективы, мы живем в данный момент в полной импровизации и большое количество моих коллег, друзей из России великодушно будут выручать наши проекты.

Не сезон

Если в России запланированные проекты может спасти замена артистов и дополнительные шоу, гастрольные проекты в затронутых вирусом европейских странах просто приходится отменять или переносить.

Как сообщили «Известиям» в дирекции «Русских сезонов», подготовка и реализация фестивальной программы во Франции, Бельгии и Люксембурге «осуществляется в режиме выполнения организационных предписаний со стороны правительств принимающих стран». От более подробной информации организаторы отказались. Но список потерь известен и без того. Так, Московский музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко (МАМТ) отменил гастроли в Париже. С 15 апреля балетная труппа в составе 98 человек должна была выступать на сцене Театра Елисейских полей. В программе были заявлены «Вариации» в постановке Владимира Бурмейстера, «Свадебка» Анжелена Прельжокажа и «Тюль» Александра Экмана. Как рассказал «Известиям» гендиректор театра Антон Гетьман, для станиславцев эти гастроли были очень важны. Вместе с худруком балета Лораном Илером они решили разрушить стереотип, согласно которому визитной карточкой русского балета служит «Лебединое озеро».

— И все-таки здоровье артистов для нас самое главное, мы не можем ими рисковать, — считает гендиректор. — Мы уже списались с французскими партнерами, обсуждаем, на какие сроки можно будет перенести наши спектакли.

Большой театр, который в начале недели отменил гастроли солистов, хора и оркестра в Парижской филармонии, уже определился с датой приезда. Пресс-атташе ГАБТа Катерина Новикова сообщила «Известиям», что артисты ГАБТа выступят на этой сцене весной будущего года.

Хлеба без зрелищ Вид на площадь Святого Марка в Венеции Фото: Global Look Press/Mirco Toniolo/Ropi

Одно из главных потрясений для арт-мира, в том числе и российской его части, — перенос Венецианской биеннале (открытие запланировано на конец августа). Наша страна участвует в ней ежегодно, и во второй половине 2019-го был назначен новый комиссар: на смену ректору Репинского института Семену Михайловскому, несколько лет курировавшему этот проект, пришла сооснователь и директор фонда V-A-C Тереза Мавика. Она предложила неординарную концепцию: привлечь на конкурсной основе архитектурное бюро, которое не просто подготовит экспозицию из макетов, но предложит новый взгляд на само пространство, наполнит его энергией молодых представителей различных творческих профессий.

— Поскольку работа над павильоном изначально велась нами стратегически и надолго, то многое было предусмотрено заранее: подписали договоры, забронировали билеты и обеспечили участников жильем. Сейчас же мы взаимодействуем исключительно дистанционно, поскольку жителям Венеции не рекомендовано даже выходить из дома. Кроме того, нам приходится трансформировать и сжимать до трех месяцев публичную программу, запланированную в павильоне на весь период работы биеннале, — пояснила «Известиям» Тереза Мавика. — В целом же всё в силе, и перенос даты открытия никак не скажется на концепции проекта. Как и на наших планах по реконструкции здания архитектора Щусева.

Руки прочь

На этой неделе был отменен первый международный спортивный турнир на территории РФ — «Большой шлем – 2020» по дзюдо в Екатеринбурге (с 13 по 15 марта).

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) и Россия как страна-организатор турнира претендентов – 2020, который также пройдет в столице Свердловской области, принимают дополнительные меры безопасности, чтобы важнейший старт прошел согласно запланированным датам и в присутствии зрителей. Так, китайский гроссмейстер Дин Лижэнь заранее прилетел в Москву, чтобы пройти двухнедельный карантин перед поездкой в Екатеринбург , а на входе в отель, где будут проходить партии, планируется установить медицинский тепловизор.

Также планируется отменить традиционные рукопожатия до и после партии, уточнил один из комментаторов турнира претендентов, гроссмейстер Сергей Шипов.

Хлеба без зрелищ Игроки сборных России и Испании пожимают друг другу руки Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

— ФИДЕ предпринимает максимальные меры безопасности для игроков — в частности, рассматривается вопрос об отмене традиционных рукопожатий из-за угрозы распространения коронавируса, — рассказал «Известиям» Сергей Шипов.

Директор турнира претендентов – 2020 Альберт Степанян добавил, что во всех залах будут стоять емкости с антисептиками, чтобы игроки и зрители могли дезинфицировать руки.

— Подготовка к турниру претендентов идет по плану, — отметил в разговоре с «Известиями» Альберт Степанян. — В четверг в Екатеринбург уже приезжает первый участник — Максим Вашье-Лаграв. Остальные шахматисты приедут 13 и 14 марта, один гроссмейстер — 15-го.

Восьмерка участников изменилась на прошлой неделе: отказавшегося играть в России азербайджанца Теймура Раджабова заменил восьмой номер рейтинга ФИДЕ Максим Вашье-Лаграв. Также в Екатеринбурге выступят Кирилл Алексеенко, Александр Грищук, Ян Непомнящий (все — Россия), Дин Лижэнь, Ван Хао (оба — Китай), Фабиан Каруана (США) и Аниш Гири (Нидерланды).

— Моя подготовка к турниру претендентов не изменилась ни после снятия Раджабова, ни после всех новостей о распространении COVID-19, — пояснил «Известиям» Александр Грищук. — Выполнил все свои намеченные планы и в ближайшие дни вылетаю в Екатеринбург. Буду ли предпринимать какие-то дополнительные меры безопасности? Думаю, что нет. На всё воля Божья, как ты убережешься от гриппа или другого вируса.

Закручивание гаек

Матчи столичных футбольных клубов в Российской премьер-лиге (РПЛ) подпадают под ограничения, введенные мэрией до 10 апреля. Средняя посещаемость игр составляет более 14 тыс. человек.

— Логичнее было бы принять более радикальные меры, как в Испании или Швейцарии, где все матчи проходят без зрителей, — считает бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза Анатолий Воробьев. — При 5 тыс. вероятность распространения COVID-19 также существует. Думаю, это такой паллиатив — промежуточное решение. Наверное, у экспертов и медиков есть какие-то статистические выкладки, объясняющие именно эту цифру. Или это калька с аналогичных правил по массовым мероприятиям в США. Мне сложно сказать. Полагаю, что в этой ситуации сами болельщики должны проявить сознательность — если чувствуют себя больными, не ходить на игры или надевать медицинские маски. Хотя во втором случае появится проблема идентификации, это может стать лазейкой для недоброжелательно настроенных людей.

Хлеба без зрелищ Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сандурская Софья

Другая ситуация с выступлением российских клубов в баскетбольной Евролиге. Ближайший матч столичный ЦСКА проведет с берлинской «Альбой» в «Мегаспорте» при зрителях. В присутствии своих болельщиков с «Баварией» сыграют и подмосковные «Химки».

— У нас осталось не так много матчей в Евролиге, поэтому они все приобретают статус решающих и мы намерены играть только на победу, — сказал «Известиям» генеральный директор «Химок» Павел Астахов. — Тем более «Баварию» мы примем в Мытищах, и надеюсь, что болельщики придут нас поддержать. Пока у нас, слава Богу, нет запрета на проведение игр в присутствии зрителей на территории Московской области.

Выезд разрешен?

Российская велокоманда «РусВело» уже почти две недели находится на карантине в одном из отелей Абу-Даби в связи с распространением коронавируса. Подозрение на COVID-19 было у велогонщика Игоря Боева и механика команды Дмитрия Филипповича. Оба госпитализированы с 5 марта. На этой неделе к ним добавился еще один велогонщик, Дмитрий Страхов. Один из его тестов дал положительный результат на коронавирус. Также в госпитале с 3 марта находился итальянский гонщик «РусВело» Имерио Чима. В среду он был выписан, сообщил «Известиям» пресс-атташе команды Юрий Белезеко.

— Имерио находился в госпитале Абу-Даби с 3 марта и проходил дополнительные тестирования, — сказал Юрий Белезеко. — Теперь он выписан, по словам врачей, никаких признаков болезни не обнаружено.

Все остальные члены команды сдали уже по пять тестов на COVID-19, все оказались отрицательными. Есть вероятность, что на этой неделе они покинут ОАЭ.