Масковые мероприятия: ограничения из-за COVID-19 становятся всё более масштабными
Ограничения, связанные с угрозой коронавируса, набирают обороты. Указ мэра Москвы о запрете проведения в столице массовых мероприятий, в которых участвует более 5 тыс. человек, поставил под вопрос проведение стадионных шоу и спортивных состязаний. Другое распоряжение — о необходимости двухнедельной изоляции приехавших из Китая, Италии, Франции, Германии, США и некоторых других государств — ударило по гастролям ведущих отечественных коллективов. «Известия» проанализировали масштаб проблемы.
Show must go on
Классические концертные залы в Москве указ Сергея Собянина не затронул — их вместимость куда меньше. Иное дело — стадионные площадки и уличные мероприятия. В частности, будет отменен городской фестиваль «Крымская весна». Говорили, что, возможно, сорвется и выступление Тилля Линдеманна 15 марта на «ВТБ Арене» (вместимость — до 10 тыс.). Но в итоге организаторы нашли изящный выход: как сообщили «Известиям» в компании VolkovPRO, привозящей Lindemann, вместо одного шоу в тот же день состоятся два: в 15 и 19 часов, и на каждый концерт пустят меньше 5 тыс. человек.
— Для тех зрителей, кто сможет посетить концерт в 15:00, будет доступно бесплатное повышение категории билета, — пообещали организаторы. — Также приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности посетителей и сотрудников от распространения вирусов.
Еще актуальнее проблема с карантином: предполагается, что любой артист, вернувшийся из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, обязан две недели сидеть дома, даже если никаких симптомов заболевания нет. Как следствие, пострадали активно гастролирующие звезды. Так, скрипач Вадим Репин только что вернулся с выступлений в рамках «Русских сезонов» во Франции и, по его словам, сейчас «по возможности» проходит карантин. Ситуация угрожает и его Транссибирскому фестивалю, который стартует уже в этом месяце.
— Совместно с музыкантами, которые действительно находятся в зоне риска, мы приняли решение, что лучше им не прилетать в первую очередь из-за двухнедельного карантина, во вторую — чтобы они с собой что-нибудь не привезли, — рассказал «Известиям» Вадим Репин. — Безусловно, коронавирус вносит свои коррективы, мы живем в данный момент в полной импровизации и большое количество моих коллег, друзей из России великодушно будут выручать наши проекты.
Не сезон
Если в России запланированные проекты может спасти замена артистов и дополнительные шоу, гастрольные проекты в затронутых вирусом европейских странах просто приходится отменять или переносить.
Как сообщили «Известиям» в дирекции «Русских сезонов», подготовка и реализация фестивальной программы во Франции, Бельгии и Люксембурге «осуществляется в режиме выполнения организационных предписаний со стороны правительств принимающих стран». От более подробной информации организаторы отказались. Но список потерь известен и без того. Так, Московский музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко (МАМТ) отменил гастроли в Париже. С 15 апреля балетная труппа в составе 98 человек должна была выступать на сцене Театра Елисейских полей. В программе были заявлены «Вариации» в постановке Владимира Бурмейстера, «Свадебка» Анжелена Прельжокажа и «Тюль» Александра Экмана. Как рассказал «Известиям» гендиректор театра Антон Гетьман, для станиславцев эти гастроли были очень важны. Вместе с худруком балета Лораном Илером они решили разрушить стереотип, согласно которому визитной карточкой русского балета служит «Лебединое озеро».
— И все-таки здоровье артистов для нас самое главное, мы не можем ими рисковать, — считает гендиректор. — Мы уже списались с французскими партнерами, обсуждаем, на какие сроки можно будет перенести наши спектакли.
Большой театр, который в начале недели отменил гастроли солистов, хора и оркестра в Парижской филармонии, уже определился с датой приезда. Пресс-атташе ГАБТа Катерина Новикова сообщила «Известиям», что артисты ГАБТа выступят на этой сцене весной будущего года.
Вид на площадь Святого Марка в Венеции
Одно из главных потрясений для арт-мира, в том числе и российской его части, — перенос Венецианской биеннале (открытие запланировано на конец августа). Наша страна участвует в ней ежегодно, и во второй половине 2019-го был назначен новый комиссар: на смену ректору Репинского института Семену Михайловскому, несколько лет курировавшему этот проект, пришла сооснователь и директор фонда V-A-C Тереза Мавика. Она предложила неординарную концепцию: привлечь на конкурсной основе архитектурное бюро, которое не просто подготовит экспозицию из макетов, но предложит новый взгляд на само пространство, наполнит его энергией молодых представителей различных творческих профессий.
— Поскольку работа над павильоном изначально велась нами стратегически и надолго, то многое было предусмотрено заранее: подписали договоры, забронировали билеты и обеспечили участников жильем. Сейчас же мы взаимодействуем исключительно дистанционно, поскольку жителям Венеции не рекомендовано даже выходить из дома. Кроме того, нам приходится трансформировать и сжимать до трех месяцев публичную программу, запланированную в павильоне на весь период работы биеннале, — пояснила «Известиям» Тереза Мавика. — В целом же всё в силе, и перенос даты открытия никак не скажется на концепции проекта. Как и на наших планах по реконструкции здания архитектора Щусева.
Руки прочь
На этой неделе был отменен первый международный спортивный турнир на территории РФ — «Большой шлем – 2020» по дзюдо в Екатеринбурге (с 13 по 15 марта).
Международная шахматная федерация (ФИДЕ) и Россия как страна-организатор турнира претендентов – 2020, который также пройдет в столице Свердловской области, принимают дополнительные меры безопасности, чтобы важнейший старт прошел согласно запланированным датам и в присутствии зрителей. Так, китайский гроссмейстер Дин Лижэнь заранее прилетел в Москву, чтобы пройти двухнедельный карантин перед поездкой в Екатеринбург, а на входе в отель, где будут проходить партии, планируется установить медицинский тепловизор.
Также планируется отменить традиционные рукопожатия до и после партии, уточнил один из комментаторов турнира претендентов, гроссмейстер Сергей Шипов.
Игроки сборных России и Испании пожимают друг другу руки
— ФИДЕ предпринимает максимальные меры безопасности для игроков — в частности, рассматривается вопрос об отмене традиционных рукопожатий из-за угрозы распространения коронавируса, — рассказал «Известиям» Сергей Шипов.
Директор турнира претендентов – 2020 Альберт Степанян добавил, что во всех залах будут стоять емкости с антисептиками, чтобы игроки и зрители могли дезинфицировать руки.
— Подготовка к турниру претендентов идет по плану, — отметил в разговоре с «Известиями» Альберт Степанян. — В четверг в Екатеринбург уже приезжает первый участник — Максим Вашье-Лаграв. Остальные шахматисты приедут 13 и 14 марта, один гроссмейстер — 15-го.
Восьмерка участников изменилась на прошлой неделе: отказавшегося играть в России азербайджанца Теймура Раджабова заменил восьмой номер рейтинга ФИДЕ Максим Вашье-Лаграв. Также в Екатеринбурге выступят Кирилл Алексеенко, Александр Грищук, Ян Непомнящий (все — Россия), Дин Лижэнь, Ван Хао (оба — Китай), Фабиан Каруана (США) и Аниш Гири (Нидерланды).
— Моя подготовка к турниру претендентов не изменилась ни после снятия Раджабова, ни после всех новостей о распространении COVID-19, — пояснил «Известиям» Александр Грищук. — Выполнил все свои намеченные планы и в ближайшие дни вылетаю в Екатеринбург. Буду ли предпринимать какие-то дополнительные меры безопасности? Думаю, что нет. На всё воля Божья, как ты убережешься от гриппа или другого вируса.
Закручивание гаек
Матчи столичных футбольных клубов в Российской премьер-лиге (РПЛ) подпадают под ограничения, введенные мэрией до 10 апреля. Средняя посещаемость игр составляет более 14 тыс. человек.
— Логичнее было бы принять более радикальные меры, как в Испании или Швейцарии, где все матчи проходят без зрителей, — считает бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза Анатолий Воробьев. — При 5 тыс. вероятность распространения COVID-19 также существует. Думаю, это такой паллиатив — промежуточное решение. Наверное, у экспертов и медиков есть какие-то статистические выкладки, объясняющие именно эту цифру. Или это калька с аналогичных правил по массовым мероприятиям в США. Мне сложно сказать. Полагаю, что в этой ситуации сами болельщики должны проявить сознательность — если чувствуют себя больными, не ходить на игры или надевать медицинские маски. Хотя во втором случае появится проблема идентификации, это может стать лазейкой для недоброжелательно настроенных людей.
Другая ситуация с выступлением российских клубов в баскетбольной Евролиге. Ближайший матч столичный ЦСКА проведет с берлинской «Альбой» в «Мегаспорте» при зрителях. В присутствии своих болельщиков с «Баварией» сыграют и подмосковные «Химки».
— У нас осталось не так много матчей в Евролиге, поэтому они все приобретают статус решающих и мы намерены играть только на победу, — сказал «Известиям» генеральный директор «Химок» Павел Астахов. — Тем более «Баварию» мы примем в Мытищах, и надеюсь, что болельщики придут нас поддержать. Пока у нас, слава Богу, нет запрета на проведение игр в присутствии зрителей на территории Московской области.
Выезд разрешен?
Российская велокоманда «РусВело» уже почти две недели находится на карантине в одном из отелей Абу-Даби в связи с распространением коронавируса. Подозрение на COVID-19 было у велогонщика Игоря Боева и механика команды Дмитрия Филипповича. Оба госпитализированы с 5 марта. На этой неделе к ним добавился еще один велогонщик, Дмитрий Страхов. Один из его тестов дал положительный результат на коронавирус. Также в госпитале с 3 марта находился итальянский гонщик «РусВело» Имерио Чима. В среду он был выписан, сообщил «Известиям» пресс-атташе команды Юрий Белезеко.
— Имерио находился в госпитале Абу-Даби с 3 марта и проходил дополнительные тестирования, — сказал Юрий Белезеко. — Теперь он выписан, по словам врачей, никаких признаков болезни не обнаружено.
Все остальные члены команды сдали уже по пять тестов на COVID-19, все оказались отрицательными. Есть вероятность, что на этой неделе они покинут ОАЭ.