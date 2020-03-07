Включить тепловизор: как ФИДЕ пытается обезопасить шахматистов

Участники главного шахматного состязания года, турнира претендентов — 2020 (ТП), будут проходить проверку на тепловизоре перед каждым игровым туром . То же касается и зрителей, желающих посетить матчи элитных гроссмейстеров. Эта инициатива согласована с Роспотребнадзором из-за угрозы распространения коронавируса, рассказал «Известиям» директор турнира Альберт Степанян . Также он раскрыл детали яркого открытия важнейшего старта и представил звездный состав комментаторов. В составе же участников ТП произошло важное изменение. Азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов снялся с турнира из-за боязни распространения COVID-19. Его заменит французский шахматист Максим Вашье-Лаграв.

Меры безопасности

Международная федерация шахмат (ФИДЕ) и Россия как страна-организатор ТП-2020 предпринимают дополнительные меры безопасности, чтобы важнейший старт прошел согласно запланированным датам и в присутствии зрителей. Ранее «Известия» сообщали, что третий номер рейтинга ФИДЕ, китаец Дин Лижэнь, заранее прилетел в Москву, чтобы пройти двухнедельный карантин перед поездкой в Екатеринбург. Также организаторы установят на входе в отель Hyatt, где будет проходить турнир претендентов, медицинский тепловизор. На нем будут проверять как гроссмейстеров, так и шахматных болельщиков.

Шахматы_1 Гроссмейстер Дин Лижэнь (КНР) Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

— Мы согласовали это с Роспотребнадзором, — отметил в разговоре с «Известиями» директор турнира претендентов — 2020 Альберт Степанян. — Вход будет единый, как для болельщиков, так и для гроссмейстеров и аккредитованных журналистов. Все пройдут проверку на тепловизоре в целях недопущения и выявления вирусных болезней. Это одна из важных мер безопасности с связи с распространением COVID-19.

Посетить игровой день смогут примерно 300 человек. Вход на мероприятие бесплатный.

Шахматы_2 Фото: РИА Новости/Максим Блинов

— Сам зал, где будут играть спортсмены, предусматривает 150 посадочных мест для любителей шахмат, — продолжил Альберт Степанян. — В зале, где будут находиться наши комментаторы, могут одновременно находиться около 300 человек. Между ними можно перемещаться, но есть одно условие, что перед входом в игровой зал надо будет сдать мобильный телефон в специальный локер. Ожидаем ли мы аншлага? В первые несколько дней он очевидно будет.

Звездное открытие

Сами игры ТП стартуют 16 марта, а за день до этого состоится церемония открытия. С концертом выступят знаменитый альтист Юрий Башмет, гитарист Дмитрий Илларионов и саксофонистка Вероника Кожухарова. Также ожидаются номера от солистов Большого и Мариинского театров. Ведущими вечера станут актриса Алена Бабенко и комментатор Виктор Гусев (на английском языке).

Шахматы_3 Единственная шахматистка в мире, входившая в топ-10 мужского рейтинга — Юдит Полгар Фото: Global Look Press

— Такого яркого открытия, которое запланировано в «Екатеринбург-Экспо», еще не было в шахматах, — рассказал Альберт Степанян. — Обычно это скромный ужин участников и организаторов турнира.

Шахматы_5 Гроссмейстер, шахматный тренер, комментатор и писатель Сергей Шипов Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Также у ТП претендентов будет звездный состав комментаторов: единственная шахматистка в мире, входившая в топ-10 мужского рейтинга — Юдит Полгар (на английском), главный эксперт российских шахмат Сергей Шипов (на русском) и самая титулованная шахматистка современности Хоу Ифань (на китайском).

— Полгар и Шипов подтвердили свое участие, с Хоу Ифань мы пока ведем переговоры, и высока вероятность, что она согласится, — пояснил директор турнира.

Срочная замена

В пятницу официальный сайт ФИДЕ сообщил, что победитель Кубка мира — 2019 Теймур Раджабов принял решение сняться с турнира претендентов по личным причинам . Сам гроссмейстер объяснил это боязнью за свою жизнь в связи с распространением коронавируса. В частности, в интервью «Чемпионату» Раджабов отметил, что опасается играть с Ван Хао, который не проходил карантин, как его соотечественник Дин Лижэнь, и не представляет сценария, как будут развиваться события, если у одного из участников будет выявлен коронавирус. Шахматист обратился к ФИДЕ с просьбой перенести ТП, но получил отказ . В итоге его заменит восьмой номер рейтинга ФИДЕ Максим Вашье-Лаграв.

Шахматы_4 8-й номер рейтинга ФИДЕ Максим Вашье-Ланграв Фото: Global Look Press/Nir Alon

— Истерия по коронавирусу во всем мире достигла апогея, и люди чересчур накручивают себя, — считает гроссмейстер Сергей Шипов. — История с отказом Раджабова — это один из эпизодов этой паники . Он отказывается от своего последнего шанса побороться за чемпионский титул. При этом я бы понял его мотивы, если бы турнир претендентов проходил в Китае, Японии, Иране или Италии, где действительно есть проблемы с распространением COVID-19. Россия — безопасное место в этом плане. К тому же ФИДЕ предпринимает все необходимые меры, чтобы обезопасить игроков. Что касается слов гроссмейстера о возможности переноса турнира, то это легко сделать только на словах. Плотность календаря на первенство мира, финансовые обязательства и желание шестерых шахматистов из восьми сыграть в ранее оговоренные даты (также о переносе высказывался Ван Хао) говорит о том, что ФИДЕ приняло верное решение . А Теймура я искренне не понимаю.

Сергей Шипов считает, что Максим Вашье-Лаграв сможет достойно заменить азербайджанского гроссмейстера.

— Думаю, что опыта и мастерства Вашье-Лаграва хватит, чтобы без подготовки включиться в турнир и быть конкурентоспособным , — подчеркнул эксперт. — В шахматном плане уровень турнира претендентов точно не ослабится, а учитывая последние результаты француза, можно сказать, что и станет выше.

В турнире претендентов примут участие три российских шахматиста: Александр Грищук и Ян Непомнящий отобрались на старт, заняв первое и второе места в серии Гран-при ФИДЕ, Кирилл Алексеенко получил специальное приглашение от организаторов. Победитель ТП получит право сыграть с норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за мировую шахматную корону.