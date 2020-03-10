В поисках вернувшихся: в Москве ищут пассажиров рейсов из Италии

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 110 тыс. человек, но ВОЗ пока не объявила пандемию. Эпидемиологи отмечают, что четких критериев для принятия такой меры не существует, и объясняют промедление тем, что во многих странах пока заболели лишь единицы. В РФ число инфицированных увеличилось до 20. За праздники трое зараженных новым коронавирусом прилетели в Москву из Италии. Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что рост числа заразившихся в России сохранится еще полтора-два месяца и пора уже вводить ограничительные меры в отношении массовых мероприятий.

Одним рейсом

В России число инфицированных COVID-19 увеличилось до 20 человек. Накануне еще троих больных выявили в Москве. У двоих пациентов заболевание проходит в легкой форме, а одна женщина находится в состоянии средней тяжести, говорится в сообщении оперативного штаба столицы, размещенном на сайте регионального правительства.

— Двое заболевших — семейная пара. Они не посещали работу и не контактировали с большим количеством людей вплоть до госпитализации. Третья пациентка ездила в Италию в деловую поездку вместе с коллегами, сейчас они находятся под медицинским наблюдением. Муж пациентки госпитализирован вместе с женой. Дети находятся под медицинским наблюдением в обсервационном центре, — отмечается в сообщении.

В настоящее время установлена большая часть людей, с которыми контактировали заболевшие. С ними уже связываются медики, чтобы взять биоматериал для проведения анализа. Также пассажирам рейсов SU 2417 Милан–Москва (26 февраля) и DP 804 Бергамо–Москва (1 марта), которыми прилетели инфицированные, сделали адресную СМС-рассылку. Некоторые из них уже начали обращаться в скорую помощь.

Тем временем первый зараженный COVID-19, выявленный в Москве, уже выписан из инфекционной клинической больницы. Повторные исследования на наличие у него заболевания дали отрицательный результат.

В Роспотребнадзоре отметили, что, по сведениям на 9 марта, среди выявленных зараженных в России два гражданина КНР, один итальянец и 17 россиян.

Спрогнозировать количество инфицированных в стране невозможно, но их будет становиться всё больше и больше, считает доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н.И. Пирогова Иван Коновалов.

— Всё только начинается. Ситуация пока стабильная по сравнению со странами Западной Европы. В России зараженные выявляются, контактные лица отслеживаются и изолируются, — сказал «Известиям» эксперт.

Член комитета Госдумы по здравоохранению Борис Менделевич заявил «Известиям», что в связи со сложившейся ситуацией в Москве в скором времени стоит перейти к следующему этапу ограничений — в отношении массовых мероприятий. Например, проводить футбольные матчи без зрителей, как это сделали в Италии.

Вакцинолог-вирусолог Евгений Тимаков считает, что число зараженных в России будет расти еще полтора-два месяца, а потом пойдет на спад.

Подконтрольная пандемия

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил в понедельник, что угроза пандемии нового коронавируса становится реальной по мере того, как растет количество стран с выявленными случаями заражения. Но, как он заметил, это будет первая пандемия в истории, которую можно контролировать.

Опрошенные «Известиями» эксперты пояснили, что решение об объявлении пандемии принимают исключительно специалисты ВОЗ.

— Известно, что для объявления эпидемии необходимо, чтобы было больше 5% зараженного населения в государстве. Главным критерием для пандемии служит большое количество стран, однако ни в одном из протоколов организации не указано, сколько их должно быть для этого точно, — пояснил «Известиям» Евгений Тимаков.

Адвокат по медицинским вопросам, бывший главный инфекционист Ханты-Мансийского автономного округа Анна Орешкова заявила «Известиям», что большое число стран, где выявлены зараженные, не дает повода для объявления пандемии, так как во многих из них инфицированных единицы.

— Принимая решение о переводе эпидемии в разряд пандемии, специалисты ВОЗ также ориентируются на степень влияния вируса. В последний раз пандемия объявлялась во время распространения свиного гриппа, — сказал «Известиям» эксперт.

По данным счетчика китайского издания South China Morning Post, вечером 9 марта число зараженных COVID-19 возросло до 110 472 человек, 3870 больных скончались.

80 735 инфицированных зарегистрированы на материковой территории Китая, 7478 — в Республике Корея, 7375 — в Италии, 6566 — в Иране.

Согласно счетчику Global Cases by Johns Hopkins CSSE, на вечер 9 марта число зараженных в мире составило 113 432 человека. В Италии выявлено 9172 заболевших, в Иране — 7161.