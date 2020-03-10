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В поисках вернувшихся: в Москве ищут пассажиров рейсов из Италии

Рост числа заболевших новым коронавирусом продолжится в России в ближайшие полтора-два месяца
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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В поисках вернувшихся: в Москве ищут пассажиров рейсов из Италии
2020-03-09 21:47:44">
2020-03-09 21:47:44
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Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 110 тыс. человек, но ВОЗ пока не объявила пандемию. Эпидемиологи отмечают, что четких критериев для принятия такой меры не существует, и объясняют промедление тем, что во многих странах пока заболели лишь единицы. В РФ число инфицированных увеличилось до 20. За праздники трое зараженных новым коронавирусом прилетели в Москву из Италии. Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что рост числа заразившихся в России сохранится еще полтора-два месяца и пора уже вводить ограничительные меры в отношении массовых мероприятий.

Одним рейсом

В России число инфицированных COVID-19 увеличилось до 20 человек. Накануне еще троих больных выявили в Москве. У двоих пациентов заболевание проходит в легкой форме, а одна женщина находится в состоянии средней тяжести, говорится в сообщении оперативного штаба столицы, размещенном на сайте регионального правительства.

— Двое заболевших — семейная пара. Они не посещали работу и не контактировали с большим количеством людей вплоть до госпитализации. Третья пациентка ездила в Италию в деловую поездку вместе с коллегами, сейчас они находятся под медицинским наблюдением. Муж пациентки госпитализирован вместе с женой. Дети находятся под медицинским наблюдением в обсервационном центре, — отмечается в сообщении.

В настоящее время установлена большая часть людей, с которыми контактировали заболевшие. С ними уже связываются медики, чтобы взять биоматериал для проведения анализа. Также пассажирам рейсов SU 2417 Милан–Москва (26 февраля) и DP 804 Бергамо–Москва (1 марта), которыми прилетели инфицированные, сделали адресную СМС-рассылку. Некоторые из них уже начали обращаться в скорую помощь.

Тем временем первый зараженный COVID-19, выявленный в Москве, уже выписан из инфекционной клинической больницы. Повторные исследования на наличие у него заболевания дали отрицательный результат.

В Роспотребнадзоре отметили, что, по сведениям на 9 марта, среди выявленных зараженных в России два гражданина КНР, один итальянец и 17 россиян.

Спрогнозировать количество инфицированных в стране невозможно, но их будет становиться всё больше и больше, считает доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н.И. Пирогова Иван Коновалов.

— Всё только начинается. Ситуация пока стабильная по сравнению со странами Западной Европы. В России зараженные выявляются, контактные лица отслеживаются и изолируются, — сказал «Известиям» эксперт.

Член комитета Госдумы по здравоохранению Борис Менделевич заявил «Известиям», что в связи со сложившейся ситуацией в Москве в скором времени стоит перейти к следующему этапу ограничений — в отношении массовых мероприятий. Например, проводить футбольные матчи без зрителей, как это сделали в Италии.

Вакцинолог-вирусолог Евгений Тимаков считает, что число зараженных в России будет расти еще полтора-два месяца, а потом пойдет на спад.

Подконтрольная пандемия

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил в понедельник, что угроза пандемии нового коронавируса становится реальной по мере того, как растет количество стран с выявленными случаями заражения. Но, как он заметил, это будет первая пандемия в истории, которую можно контролировать.

Опрошенные «Известиями» эксперты пояснили, что решение об объявлении пандемии принимают исключительно специалисты ВОЗ.

— Известно, что для объявления эпидемии необходимо, чтобы было больше 5% зараженного населения в государстве. Главным критерием для пандемии служит большое количество стран, однако ни в одном из протоколов организации не указано, сколько их должно быть для этого точно, — пояснил «Известиям» Евгений Тимаков.

Адвокат по медицинским вопросам, бывший главный инфекционист Ханты-Мансийского автономного округа Анна Орешкова заявила «Известиям», что большое число стран, где выявлены зараженные, не дает повода для объявления пандемии, так как во многих из них инфицированных единицы.

— Принимая решение о переводе эпидемии в разряд пандемии, специалисты ВОЗ также ориентируются на степень влияния вируса. В последний раз пандемия объявлялась во время распространения свиного гриппа, — сказал «Известиям» эксперт.

По данным счетчика китайского издания South China Morning Post, вечером 9 марта число зараженных COVID-19 возросло до 110 472 человек, 3870 больных скончались.

80 735 инфицированных зарегистрированы на материковой территории Китая, 7478 — в Республике Корея, 7375 — в Италии, 6566 — в Иране.

Согласно счетчику Global Cases by Johns Hopkins CSSE, на вечер 9 марта число зараженных в мире составило 113 432 человека. В Италии выявлено 9172 заболевших, в Иране — 7161.

Справка «Известий»

Что делать после возвращения в Москву из Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии, Франции, Германии, Испании?

• Это страны с наиболее неблагополучной ситуацией. Приехавшие из них люди должны позвонить на горячую линию Департамента здравоохранения (+7 (495) 870-45-09), чтобы сообщить о прибытии и оставить свои контакты. Затем на 14 дней перейти в режим самоизоляции, то есть не выходить из дома. Если требуется больничный лист для предоставления по месту работы или учебы, необходимо об этом также сообщить по указанному номеру телефона. Курьер привезет больничный на дом.

• С 10 марта дети, прибывшие из Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии, Франции, Германии, Испании, на 14 дней перейдут на дистанционное обучение. Такая возможность будет предоставлена всем московским школьникам.

• Во время карантина нельзя покидать место своего проживания, посещать учебу и работу. Если человек живет не один, ему следует позаботиться о безопасности своей семьи: использовать медицинскую маску, индивидуальную посуду, часто мыть руки и пользоваться кожными антисептиками, регулярно проветривать помещения. При этом, если он не болен, его близкие не обязаны соблюдать карантин.

• Если человек живет один, рекомендуется пользоваться службой доставки, помощью друзей и знакомых. В случае крайней необходимости (выбросить мусор, выгулять собаку) можно выходить на улицу в малолюдное время, обязательно в медицинской маске.

• Так как новая коронавирусная инфекция внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, несоблюдение режима самоизоляции влечет ответственность, в том числе уголовную — по статье 236 УК РФ. По ней предусматривается наказание как в виде штрафа в размере до 80 тыс. рублей или до шестикратной суммы зарплаты, а также лишение свободы на срок до пяти лет. Соблюдение режима отслеживается с помощью видеонаблюдения, а при его нарушении предусмотрено размещение гражданина в обсервационном центре.

• Лица с ОРВИ, прибывшие из стран с неблагополучной эпидситуацией, направляются в инфекционные клинические больницы № 1 и 2, а также в новый медицинский комплекс в Коммунарке. Медпомощь всем пациентам с подозрением на новый коронавирус бесплатная.

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