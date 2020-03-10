В Москве отменили все массовые мероприятия до 10 апреля

Власти Москвы приостановили проведение любых мероприятий, в которых могут участвовать более 5 тыс. человек, до 10 апреля из-за распространения коронавируса. Об этом заявил мэр российской столицы Сергей Собянин во вторник, 10 марта.

В соответствии с опубликованным Собяниным указом в городе будут запрещены любые спортивные, зрелищные, публичные и другие мероприятия.

В своем блоге градоначальник отметил, что, в частности, будут отменены фестиваль «Крымская весна» в честь годовщины со дня присоединения полуострова Крым в состав России и мероприятия в центре Москвы по такому случаю.

«Посещение спортивных мероприятий, включая хоккейные и футбольные матчи, также будет ограничено — не более 5 тыс. участников и болельщиков», — добавил мэр Москвы.

Эпидемия коронавируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Инфекция быстро распространилась на другие страны.

По данным Всемирной организации здравоохранения на 10 марта, всего в мире подтверждено почти 114 тыс. случаев заражения, скончались более 4 тыс. человек. О случаях заражения сообщили более 100 стран.

В Китае предупредили, что вирус мутирует и есть риск его быстрого распространения, в связи с чем власти страны стали закрывать некоторые города на карантин.

Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на всей границе РФ. Минздрав выпустил памятку по мерам защиты от коронавируса.