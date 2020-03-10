В ВХЛ заявили об отсутствии планов менять календарь из-за коронавируса

В Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) пока не планируют переносить матчи плей-офф или проводить их без зрителей из-за угрозы эпидемии коронавируса, сообщили «Известиям» в пресс-службе лиги во вторник, 10 марта.

Игры Кубка Петрова планируется провести в ранее оговоренные сроки, но организация ежедневно мониторит ситуацию. «На сегодняшний день Лига не рассматривает вариант с корректировкой календаря, однако, мы проводим ежедневный мониторинг ситуации», — ответили на запрос «Известий» в пресс-службе ВХЛ.

В лиге также прояснили ситуацию с возможными трудностями вокруг ташкентского клуба «Хумо», который 11 марта начнет серию второго раунда Кубка Петрова против московской «Звезды». В Узбекистане пока не ограничивали выезд за границу из-за коронавируса, но в соседнем Казахстане гражданам запретили покидать страну до 1 июня. Вице-президент IIHF Калерво Куммола отметил, что это заставило задуматься об участии казахстанской сборной на ближайшем чемпионате мира в Цюрихе и Лозанне в мае.

Сейчас команда «Хумо» находится в Москве и сыграет два выездных матча со «Звездой» 10 и 11 марта, с которых начнется серия. Третья и четвертая игра будут формально домашними для узбекского клуба — они запланированы 15 и 16 марта.

«В связи с организацией праздничных мероприятий, посвященных традиционному национальному празднику Навруз, проведение ХК «Хумо» домашних матчей на основной площадке «Хумо Арены» на данный момент не представляется возможным», — пояснили «Известиям» в ВХЛ. Прорабатываются варианты переноса этих матчей на малую арену «Хумо Арены» или на нейтральную арену.

Второй раунд плей-офф ВХЛ начнется 10 марта. Кроме «Звезды» и «Хумо» в нем поучаствуют еще шесть команд. Петербургское «Динамо» сыграет с альметьевским «Нефтяником», петербургский «СКА-Нева» встретится с казанским «Барсом», а тюменский «Рубин» померяется силами с ханты-мансийской «Югрой».

После второго раунда в Кубке Петрова состоятся полуфинальные серии и финальная. Плей-офф закончится в период с 21 по 30 апреля.

В марте начали отменять или переносить спортивные мероприятия из-за вспышки коронавируса, которая охватила значительную часть Европы, Азии и Северной Америки. На прошлой неделе Международная федерация хоккея с шайбой (IIHF) отменила 7 марта женский чемпионат мира, который должен был стартовать 31 марта в канадских Галифаксе и Труро.

В Италии также отменили несколько соревнований, например, футбольные матчи итальянских клубов, итальянскую классическую велогонку «Страде Бьянке» (Strade Bianche). Также сообщалось об отмене традиционных Римского и Парижского марафонов.

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике, который должен был пройти в Москве с 13 по 21 апреля, Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) перенесла на июнь.