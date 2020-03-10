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«Аэрофлот» предложил вернуть или поменять билеты в Европу из-за коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Российская авиакомпания «Аэрофлот» предлагает пассажирам изменить даты путешествия, маршрут или вернуть билеты в некоторые города Европы и Израиля. Об этом говорится в опубликованном во вторник, 10 марта, сообщении на сайте авиаперевозчика.

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«Аэрофлот» предоставляет возможность пассажирам без штрафных санкций изменить маршрут, даты путешествия или вернуть билеты в/из городов Италии и Израиля <…> Кроме того, Аэрофлот предоставляет пассажирам с билетами на рейсы в/из городов Германии, Испании, Франции возможность без штрафов изменить маршрут и даты путешествия», — отмечается в сообщении.

В компании подчеркнули, что пассажиры также могут оформить вынужденный возврат и получить полную стоимость билета, изменение маршрута или однократное изменение вылета на любую дату 2020 года.

Также в «Аэрофлоте» добавили, что переоформление по билетам с участием рейсов интерлайн-партнеров будет производиться в соответствии с правилами примененных тарифов, но штрафные санкции за изменения взиматься не будут.

Эпидемия коронавируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Инфекция быстро распространилась на другие страны. По данным Всемирной организации здравоохранения на 10 марта, всего в мире подтверждено почти 114 тыс. случаев заражения, скончались более 4 тыс. человек. О случаях заражения сообщили более 100 стран.

В Китае предупредили, что вирус мутирует и есть риск его быстрого распространения, в связи с чем власти страны стали закрывать некоторые города на карантин.

Роспотребнадзор России усилил санитарно-карантинный контроль на всей границе РФ. Минздрав выпустил памятку по мерам защиты от коронавируса.

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