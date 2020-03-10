Католическая церковь Литвы отказалась от освященной воды из-за коронавируса

Литовская католическая церковь отказалась от освященной воды из-за распространения нового коронавируса SARS-CoV-2. Об этом во вторник, 10 марта, заявил секретарь литовской конференции епископов Кястутис Смилгявичюс.

«Во всем мире распространяется вирус SARS-CoV-2, который вызывает большую озабоченность как у стран, так и у верующих. Церковь также сотрудничает с государством и предпринимает важные меры предосторожности», — цитирует его портал Delfi.

Смилгявичюс отметил, что в храмах уже 10 дней отсутствует святая вода, через которую коронавирус мог бы распространиться. Также он добавил, что Католическая церковь Литвы в качестве меры предосторожности рекомендует верующим не целовать кресты и другие церковные реликвии.

Ранее, 28 февраля, первый случай заражения выявили в Литве. Зараженный ранее посещал Верону (Италия).

Эпидемия коронавируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Инфекция быстро распространилась на другие страны. По данным Всемирной организации здравоохранения на 10 марта, всего в мире подтверждено почти 114 тыс. случаев заражения, скончались более 4 тыс. человек. О случаях заражения сообщили более 100 стран.

В Китае предупредили, что вирус мутирует и есть риск его быстрого распространения, в связи с чем власти страны стали закрывать некоторые города на карантин.

Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на всей границе РФ. Минздрав выпустил памятку по мерам защиты от коронавируса.