Прямой эфир
Сюжет:

Католическая церковь Литвы отказалась от освященной воды из-за коронавируса

0
Фото: РИА Новости/Виталий Богданович
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Литовская католическая церковь отказалась от освященной воды из-за распространения нового коронавируса SARS-CoV-2. Об этом во вторник, 10 марта, заявил секретарь литовской конференции епископов Кястутис Смилгявичюс.

В поисках вернувшихся: в Москве ищут пассажиров рейсов из Италии
Рост числа заболевших новым коронавирусом продолжится в России в ближайшие полтора-два месяца

«Во всем мире распространяется вирус SARS-CoV-2, который вызывает большую озабоченность как у стран, так и у верующих. Церковь также сотрудничает с государством и предпринимает важные меры предосторожности», — цитирует его портал Delfi.

Смилгявичюс отметил, что в храмах уже 10 дней отсутствует святая вода, через которую коронавирус мог бы распространиться. Также он добавил, что Католическая церковь Литвы в качестве меры предосторожности рекомендует верующим не целовать кресты и другие церковные реликвии.

Ранее, 28 февраля, первый случай заражения выявили в Литве. Зараженный ранее посещал Верону (Италия).

Эпидемия коронавируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Инфекция быстро распространилась на другие страны. По данным Всемирной организации здравоохранения на 10 марта, всего в мире подтверждено почти 114 тыс. случаев заражения, скончались более 4 тыс. человек. О случаях заражения сообщили более 100 стран.

В Китае предупредили, что вирус мутирует и есть риск его быстрого распространения, в связи с чем власти страны стали закрывать некоторые города на карантин.

Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на всей границе РФ. Минздрав выпустил памятку по мерам защиты от коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
РЖД приостановит курсирование поездов между РФ и Монголией из-за коронавируса
Штаб-квартира ООН ограничит доступ туристов из-за коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020