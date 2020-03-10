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РЖД приостановит курсирование поездов между РФ и Монголией из-за коронавируса

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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
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Железнодорожное сообщение с Монголией будет приостановлено с 10 марта из-за распространения нового коронавируса (SARS-CoV-2). Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте РЖД.

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«В соответствии с обращением АО «Улан-Баторская железная дорога» (АО «УБЖД» — железные дороги Монголии) с 10 марта 2020 года в целях предупреждения проникновения на территорию Монголии новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и до особого указания приостанавливается курсирование пассажирских поездов через пограничный переход Наушки–Сухэ-Батор», — сообщила компания.

Отмечается, что будет приостановлено курсирование поезда № 5/6 Улан-Батор–Москва формирования УБЖД и поезда № 305/306 формирования ФПК и УБЖД.

В компании добавили, что о возобновлении движения сообщат дополнительно. Неиспользованные документы в отмененные поезда можно будет сдать и вернуть деньги без взимания дополнительных сборов и плат.

Ранее в этот день сообщалось, что государственная чрезвычайная комиссия Монголии подтвердила первый случай заражения коронавирусом нового типа в стране. Заболевший прибыл в Монголию из Франции транзитом через Москву.

28 февраля пресс-служба администрации президента Монголии Халтмаагийна Баттулги подтвердила информацию СМИ о помещении главы государства на карантин после возвращения из Китая, где он находился с визитом.

8 марта стало известно, что Италия вышла на первое место в мире по смертности зараженных коронавирусом. Согласно статистике, умирает каждый 20-й пациент.

Новый коронавирус (SARS-CoV-2) стал распространяться по миру в декабре 2019 года, очагом инфекции стал китайский город Ухань. По данным на 10 марта, всего в мире 109 270 случаев заражения, 3816 смертей, 62 176 — выздоровели. В Китае: 80 735 заболевших, 3119 человек умерло.

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