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Авиакомпания Ryanair отменила все рейсы в Италию из-за коронавируса

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Фото: ТАСС/Zuma
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Ирландский лоукостер Ryanair приостановил все полеты в Италию из-за распространения коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте авиакомпании во вторник, 10 марта.

Перевозчик прекратит выполнять все внутренние рейсы в Италии с 11 марта по 8 апреля. Международные рейсы будут отменены с 13 марта по 8 апреля.

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«Сегодня все пострадавшие пассажиры получили по электронной почте уведомления об отмене рейсов. <…> Пострадавшие пассажиры смогут выбрать между полным возмещением или кредитом на перелет, который можно использовать на рейсах Ryanair в течение следующих 12 месяцев», — говорится в заявлении.

В авиакомпании принесли извинения в связи с введением данного ограничения. Отмечается, что руководство Ryanair таким образом ответило на решение правительства Италии о введение карантина в стране.

9 марта число умерших от коронавируса в Италии достигло 463. Количество инфицированных в стране достигло почти 8 тыс. человек.

8 марта стало известно, что Италия вышла на первое место в мире по смертности зараженных коронавирусом. Согласно статистике, умирает каждый 20-й пациент.

Новый коронавирус (SARS-CoV-2) стал распространяться по миру в декабре 2019 года, очагом инфекции стал китайский город Ухань. По данным на 10 марта, всего в мире 109 270 случаев заражения, 3816 смертей, 62 176 — выздоровели. В Китае: 80 735 заболевших, 3119 человек умерло.

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