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Вся Италия закрыта на карантин

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Фото: Global Look Press/Cozzoli/Fotogramma/Ropi
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Ограничения, связанные с коронавирусом, с 10 марта распространяются на всю Италию, такой указ подписал премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

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Принятые правительством в ночь с 7 на 8 марта меры для Ломбардии и еще 14 провинций со вторника 10 марта по 3 апреля будут действовать по всей стране, сообщает Corriere della Serra. Меры предусматривают запрет на передвижение, за исключением экстренных случаев, например по медицинским показаниям.

Таким образом, правительство пытается остановить быстрое распространение коронавируса в стране. По состоянию на 9 марта, согласно данным гражданской обороны Италии, заразились — 9 172 человека, 463 из которых умерли, 724 выздоровевших, более 700 в интенсивной терапии.

Премьер-министр Джузеппе Конте пояснил, что «нет времени», чтобы противостоять распространению вируса: «Каждый должен отказаться от чего-то, чтобы защитить здоровье граждан… Поэтому наши привычки должны быть изменены. Они должны быть изменены сейчас». «Я собираюсь подписать указ, который мы можем обобщить как «я остаюсь дома», — сказал Конте.

Итальянский лидер также объявил, что чемпионат Серии А по футболу и все спортивные мероприятия в стране будут приостановлены, школы по всей Италии будут закрыты до 3 апреля. Уроки в университетах также не будут проводиться.

Начиная со вторника, 10 марта, бары, рестораны, пабы и дискотеки по всей Италии должны будут закрыться после 18:00. Запрещены торжества, в том числе свадьбы и похороны. Музеи, театры и кинотеатры не работают.

Движение общественного транспорта остановлено не будет, подчеркнул премьер-министр.

Ранее эксперты рекомендовали россиянам задуматься о досрочном возвращении домой, сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

8 марта стало известно, что Италия вышла на первое место в мире по смертности зараженных коронавирусом. Согласно статистике, умирает каждый 20-й пациент.

На втором месте по смертности от COVID-19 Иран с показателем 2,96%, на третьем — Китай, 3,83% от общего числа зараженных.

Ранее неизвестный бета-коронавирус SARS-CoV-2, который провоцирует пневмонию, впервые появился в конце декабря в Ухане (Китай). К настоящему моменту в мире заразились более 109 тыс. человек, умерли порядка 3,8 тыс., выздоровели более 62 тыс.

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