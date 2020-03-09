Коронавирус проник в сто стран мира

Случаи заражения коронавирусной инфекцией выявлены в 100 странах. Об этом свидетельствуют сводные данные ТАСС, опубликованные в понедельник, 9 марта.

Последней страной, в которой было подтверждено заражение, стал Бруней. Как сообщает агентство Xinhua News, первым инфицированным оказался 53-летний мужчина, который вернулся из поездки в Малайзию вместе с друзьями. В настоящий момент он проходит лечение в карантинном центре. В министерстве здравоохранения агентству сообщили, что пациент находится в хорошем состоянии.

Ранее 9 марта стало известно о выявлении в России еще троих зараженных коронавирусом. Все они недавно были в Италии. Всего на сегодняшний день в стране зафиксировано 20 случаев заражения.

Ранее неизвестный бета-коронавирус SARS-CoV-2, который провоцирует пневмонию, впервые появился в конце декабря в Ухане (Китай). К настоящему моменту в мире заразились более 109 тыс. человек, умерли порядка 3,8 тыс., выздоровели более 62 тыс.

Первое место по проценту смертности заболевших заняла Италия, где от вируса скончался каждый 20-й пациент. Также тяжелая обстановка с COVID-19 в Иране, Китае и Южной Корее. В России пока подтверждены 20 случаев заболевания.