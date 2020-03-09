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Конференцию по коронавирусу лидеры ЕС проведут по телефону

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Фото: REUTERS/Juan Medin
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Глава Евросовета Шарль Мишель в ближайшее время проведет телефонную конференцию с главами государств — участников сообщества. Политики обсудят новый коронавирус, написал Мишель на своей странице в Twitter.

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Решение, по его словам, принято после ряда консультаций. Обсуждение проблемы необходимо для координации усилий Евросоюза, объяснил Мишель.

Ранее в понедельник в Совете Евросоюза объявили дополнительные предупредительные меры в связи с угрозой заражения коронавирусом. В органе уменьшили численность делегаций и сократили проводимые мероприятия.

Вспышка вируса SARS-CoV-2, вызывающего пневмонию COVID-19, произошла в конце декабря в китайском Ухане. С того момента вирус распространился уже более чем в 100 странах мира, число зараженных превысило 100 тыс. человек, скончались более 3700, выздоровели около 57 тыс.

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