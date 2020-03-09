Церемония зажжения олимпийского огня в Греции пройдет без зрителей

Намеченная на 12 марта церемония зажжения олимпийского огня в Греции состоится без зрителей впервые за 35 лет. Причиной ограничения Международный олимпийский комитет назвал угрозу распространения коронавируса.

На мероприятии в Олимпии, как пишет Reuters, будут присутствовать члены Международного олимпийского комитета (МОК) и организационного комитета игр в Токио. Церемония пройдет в закрытом для прессы режиме, уточняет «Газета.ру».

В настоящее время в Греции выявлено 73 случая заражения вирусом COVID-19. Девять из зараженных находятся в тяжелом состоянии. Ранее, в марте, японская финансовая компания SMBC Nikko Securities подсчитала возможные потери Японии в случае отмены Олимпийских игр 2020 года в Токио. Страна лишится около 7,8 трлн иен ($74,3 млрд), полагают эксперты.

Вспышка вируса SARS-CoV-2, вызывающего пневмонию COVID-19, произошла в конце декабря в китайском Ухане. С того момента вирус распространился уже в более чем 100 странах мира, число зараженных превысило 100 тыс. человек, скончались более 3700, выздоровели около 57 тыс.

Наиболее тяжелая обстановка с распространением заболевания в Иране, Китае, Южной Корее и Италии.