Власти Греции сообщили о 21 новом случае коронавируса

В Греции выявлен 21 новый случай инфицирования новым коронавирусом. Заболевшие в составе одной группы посещали Израиль, сообщил в четверг, 5 марта, новостной портал in.gr.

Таким образом, в стране подтвержден 31 случай заболевания, рассказал представитель министерства здравоохранения по новому коронавирусу профессор Сотирис Циодрас. Девять из 21 зараженных госпитализированы в университетскую больницу Рио, а остальные находятся дома. Девять из зараженных находятся в тяжелом состоянии.

По словам специалиста, в течение следующих недель в стране и в мире ожидается значительный рост случаев заболевания.

Заразившиеся проживают в городах Пелопоннеса, у группы было более 400 контактов, всех проверяют. Власти, заверил Циодрас, принимают серьезные меры для недопущения распространения вируса в местных сообществах.

Введены экстренные меры профилактики коронавируса в префектурах Ахайя, Илия и Закинтос, там закрываются школы, театры и кинотеатры, музеи и археологические памятники.

Ранее в четверг в ЮАР был подтвержден первый случай заражения новым коронавирусом SARS-CoV-2. Пациент самоизолировался в день обращения к медику.

Вспышка нового коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего тяжелую пневмонию COVID-2019, началась в китайском Ухане в конце декабря. По данным на 5 марта 2020 года, коронавирус был обнаружен у более 96 тыс. человек по всему миру. Число летальных исходов — 3308, выздоровели почти 54 тыс. человек.