Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в ЮАР

В ЮАР подтвержден первый случай заражения новым коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом в четверг, 5 марта, сообщает южноафриканский портал News24 со ссылкой на главу Минздрава страны Звели Мкхизе.

«Пациент — 38-летний мужчина, который ездил в Италию со своей женой. Они ездили в составе группы из 10 человек и вернулись в страну 1 марта. 3 марта он обратился к врачу общей практики с симптомами лихорадки, головной боли, недомогания, боли в горле и кашля», — цитирует его портал.

Глава Минздрава ЮАР отметил, что пациент самоизориловался в день обращения к медику. Врач также был отправлен в домашний карантин.

Ранее в этот день в Швейцарии зафиксировали первую смерть от последствий коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. Отмечалось, что умерла 74-летняя женщина, находившаяся с 3 марта на лечении в больнице кантона Во.

Вспышка нового коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего тяжелую пневмонию COVID-2019, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Позже болезнь распространилась в 79 странах. По данным на 5 марта 2020 года, коронавирус был обнаружен у более 95 тыс. человек по всему миру.

Наибольшая часть заболевших (80 409) приходится на Китай, за его пределами выявлено 14 627 случаев заболевания COVID-2019, за последние сутки их стало больше почти на 2,3 тыс.