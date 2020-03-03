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МОК призвал спортсменов продолжать подготовку к ОИ-2020

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Фото: TASS/Mandoga Media
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Международный олимпийский комитет (МОК) призвал спортсменов продолжать подготовку к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио, несмотря на ситуацию с коронавирусом. Об этом говорится в опубликованном во вторник, 3 марта, заявлении организации.

«МОК призывает всех спортсменов продолжать подготовку к Олимпийским играм 2020 года в Токио. МОК будет продолжать оказывать поддержку спортсменам», — говорится в тексте.

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Ранее в этот же день министр по делам Олимпиады и Паралимпиады в Токио Сэйко Хасимото заявила, что проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Японии может быть перенесено с летних месяцев на конец года.

Приверженность продолжать подготовку к Олимпиаде выражал премьер-министр Японии Синдзо Абэ в конце февраля. При этом в том же месяце оргкомитет Игр отложил подготовку волонтеров.

Готовность принять Олимпиаду вместо Токио уже выразили в Лондоне. Допускается возможность проведения соревнований без зрителей.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным на 3 марта, только в КНР от заболевания скончались 2943 человека, заразились более 90 тыс. человек.

Заражение вне Китая зафиксировано в 58 странах, наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране. В Японии известно о почти 1 тыс. зараженных.

В ВОЗ предупреждают, что текущая ситуация может оказаться «лишь верхушкой айсберга» — по прогнозам организации, коронавирусом могут заболеть до 66% населения планеты при условии, что один пациент заражает только двух или трех человек. Также в организации отмечают, что регистрируется всё больше пациентов, которые не контактировали с заболевшими и не посещали КНР.

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