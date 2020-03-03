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В Японии допустили перенос летней Олимпиады на конец года

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Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha
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Проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио может быть перенесено с летних месяцев на конец года, что не запрещается контрактом. Об этом сообщила министр по делам Олимпиады и Паралимпиады в Токио Сэйко Хасимото 3 марта.

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«Контракт предусматривает проведение Игр в 2020 году. Это может быть истолковано как возможность отсрочки», — цитирует ее Reuters.

Возможность переноса Олимпиады рассматривается на фоне распространения коронавируса COVID-19. Несмотря на рост числа зараженных в Японии, власти страны намерены провести мероприятие в установленные сроки — с 24 июля по 9 августа.

Отменять Игры может только Международный олимпийский комитет (МОК). Ранее в этот день глава МОКа Томас Бах заявил, что подготовка к Играм в Токио продолжается.

Приверженность продолжать подготовку к Олимпиаде выражал премьер-министр Японии Синдзо Абэ в конце февраля. При этом в том же месяце оргкомитет Игр отложил подготовку волонтеров.

Готовность принять олимпиаду вместо Токио уже выразили в Лондоне. Допускается возможность проведения соревнования без зрителей.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным на 3 марта, только в КНР от заболевания скончались 2943 человека, заразились более 80 тыс. человек.

Заражение вне Китая зафиксировано в 58 странах, наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране. В Японии известно о почти 1 тыс. зараженных, 12 человек скончались.

В ВОЗ предупреждают, что текущая ситуация может оказаться «лишь верхушкой айсберга» — по прогнозам организации, коронавирусом могут заболеть до 66% населения планеты при условии, что один пациент заражает только двух или трех человек. Также в организации отмечают, что регистрируется всё больше пациентов, которые не контактировали с заболевшими и не посещали КНР.

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