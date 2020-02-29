Абэ заявил о продолжении подготовки Японии к летней Олимпиаде

Япония продолжит подготовку к проведению летних Олимпийских игр – 2020 в Токио, несмотря на распространение коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом в субботу, 29 февраля, заявил в ходе пресс-конференции премьер-министр Синдзо Абэ.

По его словам, власти страны сделают всё возможное, чтобы обеспечить безопасность спортсменов и зрителей, отметил он, сообщил телеканал NHK. Правительство продолжит сотрудничество с Международным олимпийским комитетом и властями Токио, добавил Абэ.

Летние Олимпийские игры пройдут в столице Японии с 24 июля по 9 августа.

Накануне число жертв инфекции в этой стране достигло девяти. Всего в Японии отмечено свыше 900 случаев инфицирования. Большинство заболевших — пассажиры и экипаж круизного судна Diamond Princess. Четверо из них умерли.

27 февраля премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил, что все школы в Японии со 2 марта будут закрыты до весенних каникул, чтобы не допустить угрозы распространения коронавируса в стране.