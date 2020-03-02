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Депутат Госдумы выразил уверенность в проведении Олимпиады в Токио

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Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha
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Распространение коронавируса Covid-2019 не помешает ни проведению летней Олимпиады в Токио, ни выборам президента США 3 ноября 2020 года. Такое мнение высказал в понедельник, 2 марта, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

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«Олимпиада в Японии тоже будет проведена, и если коронавирус продолжит распространяться, то будет принято решение проводить его без зрителей, только используя телетрансляции. Потому что многомиллиардные контракты уже заключены и терять деньги никто не хочет», — цитирует депутата НСН.

29 февраля премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что страна продолжит подготовку к проведению летних Олимпийских игр — 2020 в Токио, несмотря на распространение коронавирусной инфекции.

Подготовка к Олимпиаде продолжается согласно плану, сообщили в Организационном комитете. Там отметили, что контрмеры против инфекционных заболеваний составляют важную часть планов Игр.

«Комитет продолжит сотрудничество со всеми соответствующими организациями, которые тщательно отслеживают любые случаи инфекционных заболеваний. Кроме того, МОК поддерживает контакты со Всемирной организацией здравоохранения, а также с собственными медицинскими экспертами», — цитирует сообщение телеканал «Звезда».

Летние Олимпийские игры пройдут в столице Японии с 24 июля по 9 августа. Олимпиада может пройти без зрителей из-за усугубляющейся ситуации с коронавирусом, пишет «Федеральное агентство новостей». Как отмечает «Газета.ру», Япония вложила в подготовку к проведению Олимпийских игр около $12 млрд.

По последним данным на 2 марта, число погибших из-за коронавируса достигло 3 057. Всего инфекцией заразились более 89 083 человек, выздоровели 45 163. Больше всего заразившихся в Китае (80 тыс.), Южной Корее (4,3 тыс.), Италии (1,7 тыс.) и Иране (978).

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