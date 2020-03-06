В ВОЗ опровергли надежды на исчезновение коронавируса к лету

Нельзя утверждать, что в летнее время коронавирус перестанет распространяться, сообщил в пятницу, 6 марта, исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

«Нам пока что неизвестно, какой будет активность и динамика вируса в различных климатических условиях. Мы должны признать, что вирус может сохранить способность распространяться», — приводит его слова «Интерфакс».

Райан отметил, что пока нет оснований предполагать, что коронавирус сможет исчезнуть летом.

Ранее в этот же день генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что существует риск нехватки лекарственных средств в результате эпидемии.

«Китай, как известно, является крупным производителем активных фармацевтических ингредиентов и промежуточных продуктов, которые используются для производства лекарств в других странах», — уточнил он.

6 марта число жертв коронавируса в Китае достигло 3042 человека. За последние сутки скончались 30 человек, в том числе 29 — в провинции Хубэй.

Вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса (SARS-CoV-2), была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Заболевание официально названо COVID-19. По состоянию на 6 марта отмечено 100 271 случай заражения, летальных исходов — 3408, вылечившихся — 55 988.