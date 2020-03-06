В ВОЗ сообщили о возможной нехватке лекарств из-за коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проводит оценку потенциального срыва поставок лекарств в связи с эпидемией нового коронавируса, заявил на брифинге в пятницу, 6 марта, генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

«ВОЗ проводит мониторинг потенциального риска срывов поставок лекарственных средств в результате эпидемии COVID-19. Китай, как известно, является крупным производителем активных фармацевтических ингредиентов и промежуточных продуктов, которые используются для производства лекарств в других странах», — приводит его слова «РИА Новости».

Глава организации уточнил, что речь идет об антибиотиках, болеутоляющих, лекарствах от диабета, ВИЧ, туберкулеза и малярии.

Кроме того, Гебрейесус сообщил, что ВОЗ составила список основных необходимых для зараженных вирусом медицинских средств. Среди них в основном аппараты, осуществляющие искусственную вентиляцию легких, а также кислородное оборудование.

«Для некоторых пациентов доступ к кислороду может означать разницу между жизнью и смертью, и в некоторых странах уже наблюдается нехватка этих средств, которая может только усугубить эпидемию COVID-19», — сказал он.

Днем ранее стало известно, что в Китае начали тестировать на животных вакцины от коронавируса.

Ранее 6 марта число жертв коронавируса в Китае достигло 3042 человека. За последние сутки скончались 30 человек, в том числе 29 — в провинции Хубэй.

Вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Заболевание официально названо COVID-19. По состоянию на 6 марта отмечено 100 271 случай заражения, летальных исходов — 3408, вылечившихся — 55 988.