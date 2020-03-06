Выздоровел первый заболевший коронавирусом в Москве

Первый заболевший коронавирусом в Москве выздоровел, скоро он будет выписан, сообщила в пятницу, 6 марта, заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«У нас есть хорошая информация. Первый наш заболевший выздоровел, у него уже несколько раз подтвердились пробы об отсутствии у него инфекции, в ближайшие дни мы его выпишем», — приводит ее слова «РИА Новости».

В этот же день стало известно, что в России за сутки зафиксировано шесть новых случаев заражения коронавирусом. Пять из них в Москве, один — в Нижнем Новгороде. Установлено, что все заразившиеся в последние две недели посещали Италию.

Вспышка нового коронавируса (SARS-CoV-2), вызывающего тяжелую пневмонию COVID-2019, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Позже болезнь распространилась более чем в 80 странах. Самая сложная эпидемиологическая ситуация в Италии, Иране и Южной Корее.

По данным на 6 марта, коронавирус был обнаружен у более чем 100 тыс. человек по всему миру. Число летальных исходов — 3408, выздоровели почти 56 тыс. человек.