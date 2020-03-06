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Власти Москвы предупредили об ответственности за нарушение карантина

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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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За нарушение режима самоизоляции, которое приведет к гибели другого человека, грозит уголовная ответственность до пяти лет, рассказали «Известиям» в пятницу, 6 марта, на круглосуточной информационной линии департамента здравоохранения Москвы по вопросам диагностики и профилактики коронавируса SARS-CoV-2.

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Накануне 5 марта мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице режим повышенной готовности. В частности, граждан, прибывших из ряда стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, обязали обеспечить самоизоляцию на дому на две недели со дня возвращения в Россию.

«Если кто-то пострадает, например, будет смертельный случай или случай массового заражения после того, как человек пройдет границу, то есть ему выдадут предписание, а он всё равно кого-то заразит, то ему грозит уголовная ответственность до пяти лет. В соответствии со статьей УК РФ 236 («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»)», — рассказал сотрудник горячей линии Андрей.

По его словам, в Москве выявляют нарушивших режим изоляции. Полицейские и работники скорой помощи обходят гостиницы, общежития, частные квартиры, а также метро и общественный транспорт.

Если нарушители режима самоизоляции также нарушили миграционное законодательство, то их могут наказать административным выдворением за пределы страны. Решение принимает полиция, добавил специалист горячей линии.

В Минтруде 6 марта сообщили, что работодатели оплачивают больничный из-за карантина так же, как и по болезни.

Коронавирус

Ранее 6 марта стало известно, что в России за сутки зафиксировано шесть новых случаев заражения коронавирусом. Пять из них в Москве, один — в Нижнем Новгороде. Установлено, что все заразившиеся в последние две недели посещали Италию.

В список стран, после посещения которых необходим карантин, вошли Италия, Франция, Германия, Испания, Швейцария, Великобритания, Норвегия и США, а также Китай, Иран и Корея, в дальнейшем перечень может обновляться.

Вспышка нового коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего тяжелую пневмонию COVID-2019, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Позже болезнь распространилась более чем в 80 странах. Самая сложная эпидемиологическая ситуация в Италии, Иране и Южной Корее.

По данным на 6 марта 2020 года, коронавирус был обнаружен у более чем 100 тыс. человек по всему миру. Число летальных исходов — 3408, выздоровели почти 56 тыс. человек.

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