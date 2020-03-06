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Минтруд разъяснил оплату больничных при карантине из-за коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Работодатели оплачивают больничный из-за карантина так же, как и по болезни. Об этом в пятницу, 6 марта, рассказали в пресс-службе Минтруда.

«Сейчас, если работник выходит на больничный, он получает равную оплату вне зависимости от того, по болезни это произошло или вследствие карантина», — цитирует «РИА Новости» представителя ведомства.

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Таким образом в Минтруде отреагировали на предложение депутата Госдумы Андрея Ветлужских увеличить выплаты по больничным для тех, кого отправят на карантин из-за коронавируса.

Российские власти предпринимают все меры для противодействия распространению коронавируса, а случаи отстранения от работы из-за карантина остаются единичными, сообщает НСН.

В Минтруде добавили, что на сегодняшний день оснований для того, чтобы менять базовые основы системы социального страхования, нет.

Ранее в этот же день эксперты пояснили, как оформить больничный в период двухнедельного карантина или домашней самоизоляции из-за коронавируса, сообщает телеканал «360».

Вспышка нового коронавируса (SARS-CoV-2), вызывающего тяжелую пневмонию COVID-2019, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Позже болезнь распространилась более чем в 70 странах. Самая сложная эпидемиологическая ситуация в Италии, Иране и Южной Корее.

По данным на 6 марта 2020 года, коронавирус был обнаружен у более чем 100 тыс. человек по всему миру. Число летальных исходов — 3408, выздоровели почти 56 тыс. человек.

Власти Москвы 5 марта ввели режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения вируса. Ранее российские МИД и Роспотребнадзор посоветовали соотечественникам не ездить в страны, в которых самая высокая заболеваемость коронавирусом, среди которых Иран, Китай и Италия. Также регулятор поручил делать анализ на COVID-19 больным пневмонией.

По состоянию на 6 марта в России зарегистрировали семь зараженных коронавирусом: один итальянец, четыре россиянина и двое китайцев. Граждане Китая уже выздоровели и их выписали из больниц.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что смертность от пневмонии COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, составляет 3,4%, а от сезонного гриппа — менее 1%.

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