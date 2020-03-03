Прямой эфир
Сюжет:

Роспотребнадзор поручил делать анализ на COVID-19 больным пневмонией

0
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Роспотребнадзор поручил проводить лабораторные исследования на коронавирус больным с пневмонией. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ во вторник, 3 марта.

Регионам рекомендовано в течение 14 дней наблюдать за состоянием здоровья граждан, которые прибывают в Россию из Ирана и Кореи. При появлении у них симптомов, не исключающих новую коронавирусную инфекцию, регулятор рекомендует изолировать и госпитализировать их в медучреждения, которые специально созданы для такого контингента больных.

Все результаты тестов должны подтверждаться в организациях, функционирующих на базе Государственного НИИ вирусологии «Вектор».

Класс опасности: число заразившихся COVID-19 в РФ может быть выше официальных данных
В Совете Федерации предложили ввести ограничительные меры по всей стране

Ранее, во вторник, регулятор сообщал, что всего в России зафиксировали шесть случаев коронавируса: заболели четверо россиян и два китайца. Граждане КНР вылечились, их выписали из больниц в середине февраля. Трое граждан России заразились на круизном корабле Diamond Princess у берегов Японии, еще один — москвич, который приехал из Италии. Соотечественники лечатся и находятся под присмотром врачей.

Отмечается, что всего у 1236 прибывших из Китая выявлены различные респираторные заболевания. На данный момент выписано 859 человек.

На сегодняшний день в Италии наблюдается самое большое число заболевших COVID-19 в Европе. По состоянию 3 марта там инфицировано 2036 человек.

По данным госкомиссии здравоохранения КНР, в стране ко вторнику зарегистрировано 80 302 случая заболевания.

Как сообщали 28 февраля в московской инфекционной больнице № 1, анализ на коронавирус можно сдать только после вызова скорой помощи и госпитализации.

В то же время отмечалось, что, если пациент не лег в стационар, он не может получить направление на анализ.

Также сообщалось, что тестирование на этот вирус в столице проводят две лаборатории: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Москве» и ФКУЗ «Противочумный центр».

Вспышка пневмонии, вызванной коронавирусом нового вида COVID-2019, началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. На сегодняшний день в мире число заразившихся инфекцией достигло 91 333 человек, погибших от нее — 3120, а вылечившихся — 48 275.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минздрав сообщил о состоянии заразившегося в Италии коронавирусом россиянина
Названы условия для сдачи анализа на коронавирус в Москве

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020