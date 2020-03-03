Роспотребнадзор поручил делать анализ на COVID-19 больным пневмонией

Роспотребнадзор поручил проводить лабораторные исследования на коронавирус больным с пневмонией. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ во вторник, 3 марта.

Регионам рекомендовано в течение 14 дней наблюдать за состоянием здоровья граждан, которые прибывают в Россию из Ирана и Кореи. При появлении у них симптомов, не исключающих новую коронавирусную инфекцию, регулятор рекомендует изолировать и госпитализировать их в медучреждения, которые специально созданы для такого контингента больных.

Все результаты тестов должны подтверждаться в организациях, функционирующих на базе Государственного НИИ вирусологии «Вектор».

Ранее, во вторник, регулятор сообщал, что всего в России зафиксировали шесть случаев коронавируса: заболели четверо россиян и два китайца. Граждане КНР вылечились, их выписали из больниц в середине февраля. Трое граждан России заразились на круизном корабле Diamond Princess у берегов Японии, еще один — москвич, который приехал из Италии. Соотечественники лечатся и находятся под присмотром врачей.

Отмечается, что всего у 1236 прибывших из Китая выявлены различные респираторные заболевания. На данный момент выписано 859 человек.

На сегодняшний день в Италии наблюдается самое большое число заболевших COVID-19 в Европе. По состоянию 3 марта там инфицировано 2036 человек.

По данным госкомиссии здравоохранения КНР, в стране ко вторнику зарегистрировано 80 302 случая заболевания.

Как сообщали 28 февраля в московской инфекционной больнице № 1, анализ на коронавирус можно сдать только после вызова скорой помощи и госпитализации.

В то же время отмечалось, что, если пациент не лег в стационар, он не может получить направление на анализ.

Также сообщалось, что тестирование на этот вирус в столице проводят две лаборатории: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Москве» и ФКУЗ «Противочумный центр».

Вспышка пневмонии, вызванной коронавирусом нового вида COVID-2019, началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. На сегодняшний день в мире число заразившихся инфекцией достигло 91 333 человек, погибших от нее — 3120, а вылечившихся — 48 275.