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Названы условия для сдачи анализа на коронавирус в Москве

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Фото: Global Look Press/dpa/Sebastian Gollnow
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Анализ на коронавирус в Москве можно сдать только после вызова скорой помощи и госпитализации. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на справочную инфекционной больницы № 1.

В справочной медицинского учреждения уточнили, что если человек не лег в стационар, он не может получить направление на анализ.

Ранее сообщалось, что тестирование на коронавирус в столице проводят две лаборатории: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Москве» и ФКУЗ «Противочумный центр», пишет «Газета.ру».

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась по территории Китая и в других странах. По данным на 28 февраля, от коронавируса умерли 2 867 человек, заболели 83 376, выздоровели 36 815 человек.

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