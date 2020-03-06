На карантинном лайнере Grand Princess в США оказались четверо россиян

На борту круизного лайнера Grand Princess, который проверяют на наличие коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, находятся четверо российских граждан. Пресс-служба оператора судна Princess Cruises сообщает, что все они являются членами экипажа, а не пассажирами.

В данный момент судно стоит на карантине в порту Сан-Франциско после снятия с маршрута до Гавайских островов. С помощью авиационной техники были доставлены тесты и необходимое оборудование для выявления возможных зараженных COVID-19 на борту лайнера. Согласно сведениям на сайте Princess Cruises, для тестирования были выбраны около 100 человек. Отмечается, что на корабле находятся 2383 пассажира и 1100 членов экипажа. Оператор также объявил об отмене будущих маршрутов, а тем, кто уже купил билеты, их стоимость будет компенсирована.

По предварительной информации, которую приводит РБК, у 35 человек развились симптомы респираторного инфекционного заболевания. При этом ТАСС пишет, что сведений об инфицированных пока не поступало.

Калифорнийский губернатор Гэвин Ньюсом допустил, что судно будет находиться в море до полной проверки на заболевание и снятия режима карантина. Ранее глава штата ввел режим ЧС на всей территории региона.

Проверка была организована после кончины пожилого гражданина США от коронавируса в больнице Калифорнии, который путешествовал на данном судне в период с 11 по 21 февраля, следовавшем по маршруту Хило (штат Гавайи) – Энсенадаво (Мексика).

Другой корабль компании Princess Cruises под названием Diamond Princess, простоявший с 5 по 19 февраля в японском порту Йокогама из-за случаев распространения коронавируса, уже прошел карантин. Заболевшие пассажиры из разных стран были отправлены на лечение. У девяти российских пассажиров, доставленных в инфекционную больницу Приморья, анализы на пневмонию показали отрицательный результат.

Вспышка коронавирусной инфекции была зафиксирована в китайском Ухане 31 декабря 2019 года. Согласно данным Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР, около 3042 человек скончались, всего в стране были заражены 80 552 человека, выздоровело — 53 726. Всего в мире подтверждено 95 270 случаев заражения.