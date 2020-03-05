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Сенат США одобрил выделение $8,3 млрд на борьбу с коронавирусом

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Фото: Global Look Press/Guenter Fischer/imagebroker
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Сенат конгресса США одобрил в четверг, 5 марта, законопроект, по которому администрация получает $8,3 млрд для борьбы с распространением нового коронавируса SARS-CoV-2.

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Отмечается, что для принятия проекта нужно было, чтобы документ одобрили 60 законодателей, однако законопроект поддержали более 80 сенаторов, передает ТАСС.

Ранее в этот день мэр Нью-Йорке сообщил о двух новых случаях заражения коронавирусом в городе. По его словам, госпитализированы 40-летний мужчина и женщина в возрасте около 80 лет. Никто из них не покидал город в последнее время и не контактировал с выявленными ранее пациентами.

Кроме того, в четверг The Washington Post сообщила о неготовности США бороться с новой инфекцией. Американским врачам приходится ежедневно придумывать новые планы экстренных действий, говорилось в статье.

Также 5 марта в Калифорнии ввели режим ЧС в связи с распространением SARS-CoV-2. Число зараженных в штате достигло 53 человек, один из них скончался. Всего в США от заболевания умерли 11 человек.

Вспышка нового коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего тяжелую пневмонию COVID-2019, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Позже болезнь распространилась в 79 странах. По данным на 5 марта 2020 года, коронавирус был обнаружен у более 96 тыс. человек по всему миру. Число летальных исходов — 3308, выздоровели почти 54 тыс. человек.

В ВОЗ объявили, что смертность от вызываемой им пневмонии COVID-19 составляет 3,4%, в то время как от сезонного гриппа — менее 1%.

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