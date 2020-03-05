Власти Франции сообщили о седьмом погибшем от коронавируса

Число заболевших коронавирусом во Франции составило 423 человека, семеро скончались. Об этом в четверг, 5 марта, сообщил глава Генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломона.

«В общей сложности затронуты 15 регионов — 13 регионов в метрополии и две заморские территории: Гваделупа и Гвиана», — цитирует его телеканал BFM.TV.

23 пациента находится в тяжелом состоянии в реанимации. В стране зарегистрировано на 138 случаев больше инфицирования коронавирусом, чем днем ранее, добавил Саломон.

Скончались шесть мужчин и одна женщина, большинству жертв было больше 80 лет.

Накануне генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что сдерживание распространения новой коронавирусной инфекции должно стать приоритетом для всех стран.

Вспышка нового коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего тяжелую пневмонию COVID-2019, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Позже болезнь распространилась в 79 странах. По данным на 5 марта 2020 года, инфекция диагностирована у более 96 тыс. человек по всему миру. Скончались более 3 300, выздоровели более 54 человек.