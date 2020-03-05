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Власти Франции сообщили о седьмом погибшем от коронавируса

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Фото: Global Look Press/Panoramic/ZUMAPRESS
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Число заболевших коронавирусом во Франции составило 423 человека, семеро скончались. Об этом в четверг, 5 марта, сообщил глава Генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломона.

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«В общей сложности затронуты 15 регионов — 13 регионов в метрополии и две заморские территории: Гваделупа и Гвиана», — цитирует его телеканал BFM.TV.

23 пациента находится в тяжелом состоянии в реанимации. В стране зарегистрировано на 138 случаев больше инфицирования коронавирусом, чем днем ранее, добавил Саломон.

Скончались шесть мужчин и одна женщина, большинству жертв было больше 80 лет.

Накануне генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что сдерживание распространения новой коронавирусной инфекции должно стать приоритетом для всех стран.

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Вспышка нового коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего тяжелую пневмонию COVID-2019, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Позже болезнь распространилась в 79 странах. По данным на 5 марта 2020 года, инфекция диагностирована у более 96 тыс. человек по всему миру. Скончались более 3 300, выздоровели более 54 человек.

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