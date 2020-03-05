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Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло девяти

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Фото: ТАСС/Давид Мдзинаришвили
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Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Грузии достигло девяти. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на специальном сайте по мониторингу заболевания, созданном правительством страны.

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За 5 марта в стране выявлено еще пять случаев заражения. На данный момент 162 человека находятся на карантине, 45 — под стационарным наблюдением.

Ранее 26 февраля министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе сообщила о первом случае заражения коронавирусом в стране. Вирус выявили у мужчины, прибывшего накануне из Ирана через Азербайджан.

Вспышка нового коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего тяжелую пневмонию COVID-2019, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Позже болезнь распространилась в 79 странах. По данным на 5 марта 2020 года, коронавирус был обнаружен у более 96 тыс. человек по всему миру. Число летальных исходов — 3308, выздоровели почти 54 тыс. человек.

В ВОЗ объявили, что смертность от вызываемой им пневмонии COVID-19 составляет 3,4%, в то время как от сезонного гриппа — менее 1%.

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