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В Грузии зафиксирован третий случай заболевания коронавирусом

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Третий случай заражения новым коронавирусом COVID-2019 зафиксирован в Грузии. Об этом в субботу, 29 февраля, заявил руководитель национального центра по контролю над заболеваниями минздрава страны Амиран Гамкрелидзе.

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«Наличие вируса выявлено у гражданина Грузии, который побывал в Иране», — цитирует его «РИА Новости».

Гамкрелидзе отметил, что заболевший контактировал с первым на территории Грузии зараженным коронавирусом. Подчеркивается, что они оба прибыли из Азербайджана, заехав до возвращения на родину в Иран.

Также Гамкрелидзе добавил, что в настоящее время в стране на карантине находятся более 150 человек.

О первом заболевшем коронавирусом в Грузии стало известно в среду, 26 февраля. Вирус выявили у мужчины, прибывшего накануне из Ирана через Азербайджан. Пациент был помещен в инфекционное отделение больницы. Спустя два дня в стране был зафиксирован второй случай заражения коронавирусом у гражданина Грузии, недавно вернувшегося из Италии.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Вирус является возбудителем тяжелой пневмонии. Позже он распространился и на другие страны. В настоящий момент кроме Китая наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране. МИД РФ советовал россиянам воздержаться от поездок в эти страны, а Ростуризм рекомендовал операторам прекратить продажу туров.

По состоянию на 29 февраля число жертв нового типа коронавируса на территории Китая составило 2835 человек, заражены на данный момент более 79,2 тыс. человек, из больниц выписано около 39 тыс. человек.

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