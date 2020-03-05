Первый человек в Великобритании скончался от коронавируса

В Великобритании зафиксирована первая смерть от коронавируса. Об этом в четверг, 5 марта, сообщает сайт больницы Royal Berkshire.

«К сожалению, мы можем подтвердить, что пожилой пациент <…> умер. Он ранее находился в больнице по причинам, не связанным с коронавирусом, однако после госпитализации ему провели тест на коронавирус, и результат был положительным», — говорится в заявлении

Отмечается, что семья пациента уже проинформирована. От дальнейших комментариев администрация медучреждения воздерживается и просит всех уважать частную жизнь близких погибшего человека.

Сейчас, по данным больницы, минздрав Англии активно связывается со всеми, кто мог контактировать с пациентом.

По данным издания Business Insider, на текущий момент, число зараженных коронавирусом достигло 115 человек.

4 марта в Великобритании заявили о бесполезности масок при коронавирусе. Специалисты выяснили, что отдельные вирусы, вызывающие заболевание, настолько малы, что проходят через большинство масок.

3 марта в Британии допустили введение войск на улицы для борьбы с коронавирусом. Предполагается, что военные с помощью полиции будут следить за общественным порядком и не допускать паники среди населения.

Кроме того, в тот же день премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что единственный способ остановить распространение заражения — «мыть руки с мылом столько же времени, сколько у вас займет дважды пропеть песню «С днем рождения тебя».

Вспышка нового коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего тяжелую пневмонию COVID-2019, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Позже болезнь распространилась в 79 странах. По данным на 5 марта 2020 года, коронавирус был обнаружен у более 96 тыс. человек по всему миру. Число летальных исходов — 3308, выздоровели почти 54 тыс. человек.