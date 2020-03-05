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В ВОЗ рекомендовали опираться на опыт Китая в борьбе с коронавирусом

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Фото: Global Look Press/AFLO/Naoki Nishimura
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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейсус положительно оценил усилия Китая в борьбе с коронавирусом и посоветовал применять этот опыт в других странах. Такое заявление он сделал в четверг, 5 марта, на брифинге в Женеве.

«Эпидемию можно остановить, осуществляя коллективный, скоординированный и всеобъемлющий подход, который задействует все механизмы правительства», — приводит ТАСС слова Гебрейсуса.

Он отметил, что сейчас заболевание распространяется «в горстке стран». По его словам, на текущий момент в мире зарегистрировано 95 265 случаев заболевания, умер 3281 человек. За последние сутки поступили сведения о новых заболевших в 33 государствах.

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Кроме того, глава ВОЗ похвалил и поблагодарил работу прессы за представление объективной и правдивой информации по коронавирусу.

«Борьба со слухами и недостоверной информацией — это исключительно важная часть борьбы с коронавирусом», — добавил Гебрейсус.

Ранее в этот же день генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о возможном предотвращении пандемии коронавируса. Однако для этого, по его словам, необходима скоординированная работа правительств всех стран.

1 марта сообщалось, что заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок выделил $15 млн на борьбу с распространением коронавируса.

28 февраля ВОЗ назвала сроки выздоровления от коронавируса. По словам официального представителя организации Тарика Язаревича, пациент способен полностью выздороветь спустя 20 дней после выявления заболевания.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной новым видом коронавируса (SARS-CoV-2), была зафиксирована в конце декабря 2019 года. Позже заболевание распространилось и на другие страны.

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