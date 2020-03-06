Прямой эфир
Сюжет:

У французского депутата диагностировали коронавирус

0
Фото: REUTERS/David Ryder
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Во Франции выявили заражение новым типом коронавируса SARS-CoV-2 у депутата Национальной ассамблеи (парламента), он госпитализирован в тяжелом состоянии в городе Мюлуз, сообщило в четверг, 5 марта, радио France Bleu.

COVID и да Винчи: что еще закроют в Париже вслед за Лувром
Как крупнейшие культурные институции Франции спасаются от коронавируса

Речь идет о 68-летнем Жан-Люке Рейцере, который представляет партию «Республиканцы» от региона Эльзас. Он не появлялся на заседаниях парламента с 25 февраля.

Кроме того, инфекция была диагностирована у сотрудника парламентского буфета, его поместили на домашний карантин.

По последним данным, число заболевших коронавирусом во Франции достигло 423 человек, из них 23 пациента находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Скончались шесть мужчин и одна женщина, большинству жертв было больше 80 лет.

В свою очередь, президент Франции Эмманюэль Макрон отказался от рукопожатий, чтобы не заразиться коронавирусом.

Вспышка нового коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего тяжелую пневмонию COVID-2019, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Позже болезнь распространилась в 79 странах. По данным на 5 марта инфекция диагностирована у более 96 тыс. человек по всему миру. Скончались более 3 тыс. заболевших, выздоровели более 54 тыс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Власти Франции сообщили о седьмом погибшем от коронавируса
Марафоны в Париже и Риме не состоятся из-за коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020