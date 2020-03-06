У французского депутата диагностировали коронавирус

Во Франции выявили заражение новым типом коронавируса SARS-CoV-2 у депутата Национальной ассамблеи (парламента), он госпитализирован в тяжелом состоянии в городе Мюлуз, сообщило в четверг, 5 марта, радио France Bleu.

Речь идет о 68-летнем Жан-Люке Рейцере, который представляет партию «Республиканцы» от региона Эльзас. Он не появлялся на заседаниях парламента с 25 февраля.

Кроме того, инфекция была диагностирована у сотрудника парламентского буфета, его поместили на домашний карантин.

По последним данным, число заболевших коронавирусом во Франции достигло 423 человек, из них 23 пациента находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Скончались шесть мужчин и одна женщина, большинству жертв было больше 80 лет.

В свою очередь, президент Франции Эмманюэль Макрон отказался от рукопожатий, чтобы не заразиться коронавирусом.

Вспышка нового коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего тяжелую пневмонию COVID-2019, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Позже болезнь распространилась в 79 странах. По данным на 5 марта инфекция диагностирована у более 96 тыс. человек по всему миру. Скончались более 3 тыс. заболевших, выздоровели более 54 тыс.