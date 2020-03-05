У россиян с японского лайнера Diamond Princess не нашли коронавирус

Девять россиян с японского лайнера Diamond Princess сдали анализы на COVID-19. Ни у одного из пассажиров коронавирус не нашли — результаты прислал новосибирский научный центр «Вектор». Сейчас туристы находятся на карантине в инфекционной больнице Владивостока. Состояние россиян удовлетворительное. Перед выпиской медики проведут еще одно обследование, чтобы гарантировать безопасность пациентов.