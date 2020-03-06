Роспотребнадзор составил список стран с обязательным карантином после их посещения

Роспотребнадзор утвердил список стран, после посещения которых необходим карантин. Об этом 6 марта сообщило «РИА Новости» со ссылкой на «горячую линию» департамента здравоохранения Москвы.

«На сегодняшний день по письму Роспотребнадзора определен перечень стран, он ежедневно обновляется, но на текущий момент в него входят: Италия, Франция, Германия, Испания, Швейцария, Великобритания, Норвегия и США, а также Китайская народная Республика, Исламская Республика Иран и Корея», — рассказали агентству.

Вспышка нового коронавируса (SARS-CoV-2), вызывающего тяжелую пневмонию COVID-2019, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Позже болезнь распространилась более чем в 70 странах. Самая сложная эпидемиологическая ситуация в Италии, Иране и Южной Корее.

По данным на 6 марта 2020 года, коронавирус был обнаружен у более чем 100 тыс. человек по всему миру. Число летальных исходов — 3408, выздоровели почти 56 тыс. человек.

Власти Москвы 5 марта ввели режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения вируса. Ранее российские МИД и Роспотребнадзор посоветовали соотечественникам не ездить в страны, в которых самая высокая заболеваемость коронавирусом, среди них Иран, Китай и Италия. Также регулятор поручил делать анализ на COVID-19 больным пневмонией.

По состоянию на 6 марта в России зарегистрировали 10 зараженных коронавирусом.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что смертность от пневмонии COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, составляет 3,4%, а от сезонного гриппа — менее 1%.