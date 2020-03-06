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В Госдуме возьмут на контроль ситуацию с избитым фельдшером в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Комитет Госдумы по охране здоровья возьмет на контроль ситуацию с избиением фельдшера в Москве. Об этом «Известиям» рассказал председатель комитета Дмитрий Морозов в пятницу, 6 марта.

Накануне, 5 марта, фельдшера, который приехал на вызов в Люблино к несовершеннолетнему ребенку, избил отец мальчика. Сотрудники столичной полиции начали проверку. СМИ сообщают, что причиной конфликта стал защитный костюм медика. Согласно новым правилам, из-за угрозы распространения коронавируса SARS-COV-2 врачи обязаны приезжать в защитных костюмах.

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«Мы, естественно, возьмем этот вопрос на контроль, должна быть правовая оценка этому. Я обязательно погружусь в документацию», — заявил депутат Морозов.

По его словам, случаи нападения на врачей обязательно нужно предавать широкой огласке. «Общество должно привыкнуть, что так делать нельзя. Точно так же, как есть привычка по отношению к полицейским», — отметил Морозов.

Он напомнил, что в 2019 году Госдума приняла законы, ужесточающие наказание за препятствование оказанию медицинской помощи.

Так, в Кодексе об административных правонарушениях появилась новая статья «Воспрепятствование оказанию медицинской помощи» (ст. 6.36). За препятствование работе медика, если такое действие не содержит состава преступления, можно получить штраф от 4 тыс. до 5 тыс. рублей. Речь может идти о попытке агрессивного соседа не пустить в подъезд приехавших по вызову врачей.

Депутат отметил, что законодатели не пошли по пути приравнивания статуса врача к полицейскому. «Если бы мы пошли по пути обретения спецправа, как у полицейских, то и обязанности врача возросли бы. Он должен был бы нести, как и полицейский, в 2–3 раза большее наказание за любой проступок», — добавил парламентарий.

После ужесточения ответственности за воспрепятствование работе медиков уже улучшилась ситуация с непропусками машин скорой помощи на дорогах, подчеркнул председатель комитета. Однако в отношении нападений на врачей пока нет достаточной статистики.

В Москве сейчас действует режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Горожанам посоветовали вызывать врача на дом при первых признаках ОРВИ, а работодателям — мерить температуру всех сотрудников. Тех, у кого она повышенная, должны отправлять домой.

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